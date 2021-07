Více jak týden letního drilu za sebou mají fotbalisté FK Mladá Boleslav. Prvním zpestřením fyzické dřiny bude středeční přípravné utkání proti Pardubicím. Pokud nebudeme počítat slovenský Trenčín, tak půjde o jediný zápas s prvoligovým soupeřem.

Do přípravy pod koučem Jarolímem vstoupili fotbalisté minulé pondělí, během středy absolvovali nepříjemné fyzické testování ve sportovní laboratoři FTVS v Praze. „Hráči absolvovali komplexní diagnostické testování na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, kde je výborné zázemí a skvělý tým pracovníků, kteří nám dokážou detailně popsat každého hráče zvlášť. Tyto informace jsou důležité pro to, abychom mohli individualizovat přípravu a tím kvalitně připravovat mužstvo i jednotlivé hráče po celou sezónu,“ zhodnotil středeční testování Marek Mandelbaum, jenž v Jarolímově realizačním týmu zodpovídá za kondiční připravenost fotbalistů. A pokračoval: „Kluci jako první absolvovali měření tělesného složení a druhá na řadě byla analýza běhu na běžeckém pásu. Abychom mohli maximálně eliminovat zranění, tak byla hráčům otestována silová i odrazová schopnost dolních končetin. Závěrečná část patřila zátěžové diagnostice, kde musím kluky pochválit za morál, který předvedli.“

Během druhého týdne hráči trénují dvoufázově, odměnou jim budou dvě přípravná utkání. To středeční s Pardubicemi se hraje na ex-ligovém stadionu v Lázních Bohdaneč a to od 17 hodin. V sobotu se bude hrát proti ligovému odpadlíkovi z Příbrami, a to na jednom z hřišť mladoboleslavské akademie. Výkop zápasu je v 11 hodin.

Účast diváků je povolená, avšak za dodržení hygienických opatření. Účastníci se musí prokázat dokladem o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testem. Zároveň je potřeba mít během zápasu ochranu dýchacích cest a dodržovat dvoumetrové rozestupy.