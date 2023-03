Konečně! Fotbalisté Mladé Boleslavi se na čtvrtý jarní pokus dočkali domácí výhry. A zcela zasloužené! Proti libereckému Slovanu o ní ve 23. kole FORTUNA:LIGY rozhodli drtivým nástupem a brzkými góly Jawa a Ladry. Souseda v tabulce nakonec smetli 4:0.

Fotbalisté Mladé Boleslavi s přispěním dvou gólu Lamina Jawa smetli Liberec 4:0, doma jej porazili po více než šesti letech. | Foto: Jiří Koros

„Výborný vstup do utkání. Už v kabině jsme cítili, že hráči chtějí dnes udělat vítězství. Vlétli do toho. Měli jsme standardky, Lamin Jawo skvěle,“ rozplýval se po utkání do kamery O2 TV trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych.

A měl důvod. Jeho tým stihl v úvodní dvacetiminutovce víc gólů než v předešlých třech domácích zápasech dohromady. Při chuti byla po minulé střelecké premiéře na Slovácku stále lépe se adaptující gambijská posila Lamin Jawo. Masku černého pantera připravenou pod dresem na gólovou oslavu užil už po necelých čtyřech minutách. A nebýt toho, že ji záhy předal jednomu z náhradníků, mohl čtvrthodiny nato nasazovat znovu.

Mezi dvě pohotová zakončení rohových kopů Marka Matějovského se navíc s další smrtící standardní situací přidal znovu už nejlepší boleslavský střelec Tomáš Ladra. Svůj šestý zářez v ročníku zakroutil z přímého kopu přes zeď, brankář Vliegen se o zákrok ani nepokusil. „Liberec jsme dnes utloukli ze vzduchu, při standardních situacích,“ těšilo Pavla Hoftycha.

Hosté se dvěma svými hlavními postavami – trenérem Kozlem a zraněným kapitánem Gebre Selassiem - pouze na tribuně tak byli zralí na ručník. A to ještě Vliegen nohou zhatil zakončení unikající další nové pušky Boleslavi Kušeje. Ne nepřekvapivě tak přišlo přeskupení v zadních řadách Slovanu.

Šedu, který tentokrát dostal v boleslavské bráně přednost před Mikulcem, zahřál dlouho pouze reflexivní zákrok po nebezpečné ráně Ghaliho. Rondić s ojedinělým zakončením naložil macešsky, když z dobré pozice hlavičkoval mimo. Severočeši, kteří se po katastrofickém úvodu přece jen trochu oklepali, museli před půlí nuceně střídat Prebsla. Další dvě korekce přišly o půli, do druhé tak Liberec vyběhl s kompletně novým útokem.

Ve druhém poločase se zpočátku více hrálo na polovině domácích. Skórovat ale mohl znovu sebevědomě a s chutí hrající Jawo, po zakončení patou dorážel zblízka pouze do brankáře. Fulnek pak protáhl belgického brankáře střelou zdálky. Po chvíli se stejná dvojice střetla znovu a záložník a sváteční střelec utáhl křížnou střelu na zadní tyč zcela nechytatelně – 4:0.

Neškodní hosté se k vážnějšímu ohrožení domácí branky dostali až v úplném závěru. Olatunjimu zkazil radost ofsajd, Kozák pak nabídku na čestný úspěch minul, Šeda tak o jubilejní padásáté čisté konto v kariéře nepřišel.

„Druhý poločas jsme chtěli hrát, jako kdybychom začínali nula-nula. Uspokojení je nebezpečné. Můžete dostat jednu branku a všechno je jinak. Jsme rádi, že to hráči disciplinovanou hrou uhlídali. A přestože třeba Olatunji je nepříjemný v soubojích, tak jsme branku neinkasovali. I za to patří klukům dík. Užili jsme si to až do konce,“ poznemenal Pavel Hoftych.

Po utkání pak vyzdvihl nejen v zimě příchozího vytáhlého forwarda. "Dneska zahrál skvěle, jak už i minulý zápas. Věříme, že je to pro nás posila. Ale pochválil bych i Kušeje s Ladrou, kteří odvedli skvělou práci, a zbytek týmu. Nebudu je probírat jednotlivě, vyhráli jsme. Lami v tom hrál důležitou roli, za což jsme rádi.“

Asistent Slovanu Ivan Kopecký potvrdil, že pro hosty byl úvod utkání jako z nejhoršího snu. "Všude jsme byli pozdě. Soupeř byl důraznější a díky tomu nám vstřelil tři góly. Utkání ne že bychom potom dohrávali, kluci se snažili, měli jsme tam dvě tři příležitosti. V prvním poločase to bohužel pochytal Šeda a ve druhém jsme to nedotáhli do konce. V předfinální fázi jsme si to mohli připravit lépe. Náš zmar byl vidět v poslední minutě, kdy jsme nedali ani do prázdné brány.“

FK Mladá Boleslav – FC Slovan Liberec 4:0 (3:0)

Branky: 4. a 19. Jawo, 7. Ladra, 66. Fulnek. Rozhodčí: Machálek – Caletka, Pečenka. ŽK: 52. Kubista – 63. Ndefe. Diváci: 1.291.

Boleslav: Šeda – Kubista, Suchý, Karafiát – Ekpai (69. Tomič), Matějovský (84. Donát), Dancák, Fulnek – Ladra, Jawo (74. Škoda), Kušej (84. Skalák). Trenér: Pavel Hoftych.

Liberec: Vliegen – Plechatý, Prebsl (45. Varfolomejev), Purzitidis – Ndefe, Doumbia (68. Mészáros), Valenta (80. Polyák), Preisler – Ghali (46. Kozák), Rondić (46. Olatunji), Tupta. Trenér: Ivan Kopecký.