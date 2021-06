Boleslav přebíral Karel Jarolím 8. prosince na patnáctém místě prvoligové tabulky. Tým pod dekou hodně s ponožkami namočenými v sestupových vodách, kterému navíc chyběl zraněný kapitán Marek Matějovský. Zlepšená hra přišla, prvních deset zápasů ale tým pod novým koučem ani jednou nevyhrál, když si připsal pět remíz. „Načekal jsem se na první vítězství sakramentsky dlouho, adrenalinu jsem měl při bojích o záchranu až dost,“ přiznává s odstupem času kouč. A dodává: „Bylo to těžší, než jsem si myslel. Spoustu bodů jsme promrhali, když jsme neproměňovali šance a dělali hloupé chyby, které soupeři dokázali potrestat.“

Dočkal se až v tom jedenáctém, když jeho svěřenci doma porazili Karvinou 2:0. Jeho tým pak začal vyhrávat, a nakonec z toho byla vcelku povedená záchrana a konečné jedenácté místo.

V krátké zimní pauze se začalo hýbat i s kádrem. „Spousta hráčů přicházela v průběhu soutěže a nové mužstvo se tvořilo za pochodu. Ano, dorazila známá jména, kvalitní hráči, ale nebyli v optimálním fyzickém ani psychickém rozpoložení, scházela jim aktuální herní praxe. Chvíli trvalo, než se kluci dostali na patřičnou úroveň."

Skládání kádru teď ale čeká Jarolíma znovu. Hostování totiž končí hned sedmi plejerům. Konkrétně Preislerovi, Řezníkovi, slávistům Malínskému a Takácsovi, dále sparťanovi Drchalovi a dvěma „Italům“ Zmrhalovi a Graiciarovi. Do českobudějovického Dynama navíc odchází Michal Škoda a mluví se také o zájmu Baníku Ostrava o Tomáše Ladru.

Kouč Jarolím přesto věří, že se většinu hostovaček podaří protáhnout i do nadcházející sezony: „Věřím, že pokud to bude možné, hostující hráči tu zůstanou. Jsme domluvení s vedením klubu, že to tak bude. Nebylo by dobré to celé rozkopat a obměnit. Uvidíme, jestli se podaří někoho udržet, aby bylo změn co nejméně.“ Avšak jedním dechem dodává: „Ale poohlížíme se i jinde pro případ, kdyby odešli, abychom od začátku nové sezony hráli důstojnější roli, než jakou jsme měli v té uplynulé sezóně…“

V LÉTĚ ZŮSTANOU DOMA

Příprava v domácích podmínkách a sedm přípravných zápasů. To je plán kouče boleslavských fotbalistů Karla Jarolíma na letní přípravu. Prvoligoví boleslavští fotbalisté se po dovolené sejdou poprvé v pondělí 21. června. V průběhu následující středy se od ranní osmé hodiny postupně všichni vystřídají na zátěžových testech ve sportovní laboratoři pražské FTVS.

První zápasovou prověrku podstoupí prvoligové mužstvo FK Mladá Boleslav uprostřed druhého týdne letní přípravy. Tréninkové jednotky absolvují hráči v podmínkách domácího prostředí mladoboleslavského městského stadionu.

Celkem je v plánu sedm přípravných zápasů, jejichž rozpis se ale ještě může měnit. Postupně by Bolka měla vyzvat Pardubice, Příbram, slovenský Trenčín, Ústí nad Labem, Chrudim, Varnsdorf a žižkovskou Viktorii.