„Utkání se podobalo domácím zápasům na podzim. Soupeři dopřejeme komfortní náskok, a pak se to buď podaří dotáhnout nebo ne. Bylo tam fatální bránění od hlavně od našich stoperů. Za naivitu, skoro až stupiditu, vzadu opět pykáme. Nervy už na to nemám a hráči už to ode mě taky slyšeli,“ zlobil se po utkání domácí kouč Karel Jarolím.