Markovi narozeniny mi sice připomněly, jak všichni stárneme, on sám je jenom o něco starší než já. On však veškeré projevy stárnutí popírá. Nejenže podle mě vypadá pořád stejně, ve svém věku navíc stále patří k naprosté špičce na české ligové scéně. Matěják prostě nestárne.

Během své skvělé kariéry hrál kromě Boleslavi také v Anglii, v nároďáku nebo ve Spartě. Já si stejně ale vždycky v souvislosti s ním vybavím jako první jeho gól z roku 2006 do sítě Valerengy Oslo v historicky prvním zápase Bolky v evropských pohárech. On moc nestřílí, spíše radši šestkrát nahraje, ale když už do toho práskne, tak to stojí za to. Vyprávět by mohli třeba v Liverpoolu.

Marek MatějovskýZdroj: FK Mladá Boleslav

Zrovna nedávno jsem pro nějakou anketu měl vybrat svou životní fotbalovou jedenáctku. Nasázel jsem tam hodně svých dětských idolů – do branky Fabiena Bartheze a třeba do útoku Patricka Kluiverta. V záloze nechyběl vedle Rosického ani Matějovský. A když jsem z těch jedenácti měl vybrat jednoho jako kapitána, bez rozmyslu jsem sáhl po Márovi.

Za posledních dvacet let jsem na živo viděl něco ke dvěma tisícovkám fotbalových zápasů. Právě Marek Matějovský hrál v hodně v nich. A snad kromě Tomáše Rosického (a to jsem viděl i hodně zápasů evropských velkoklubů) jsem nikde neviděl hráče s geniálním citem pro hru jaký má Matějovský. To se prostě nikde nenaučíte, s tím se musíte narodit. Ta variabilita řešení herních situací je jak z jiné planety. Věku navzdory. A navíc s jakou elegancí své přihrávky rozdává, to je prostě fotbalová pohádka. I když za ty roky už ho mám trošku načteného a vím, že když se dívá doleva, většinou přijde přihrávka doprava.

Zdroj: Youtube

Když se Markovi před dvěma lety stalo na Maltě zranění achilovky, byl jsem u toho. Viděl jsem to přes půlku hřiště přes objektiv fotoaparátu, prasknutí bylo slyšet i na tu dálku, jako kdyby někdo metr ode mě přelomil tlustou větev. Musím se přiznat, že v tu chvíli jsem myslel, že to je naposledy co vidím Matějovského hrát vrcholový fotbal. Naštěstí jsem se hodně spletl. On se vrátil, v devětatřiceti letech, a snad v ještě lepší formě. I tady prokázal to, co ho zdobí celou kariéru – bojovnost, zarputilost a naprostá oddanost tomu sportu, té hře.

Jsem rád, že tomu tak je a snad ještě pár sezon bude, protože kdo chodí na boleslavský stadion, tak mi dá za pravdu, že Boleslav s Matějovským a Boleslav bez Matějovského, jsou dva diametrálně odlišné týmy.

A i když hrál v zahraničí nebo ve Spartě, pořád to byl ten Marek z Boleslavi, který dává na tři nula proti Valerenze. Už téměř patnáct let mám tu čest se sním setkávat jako novinář s hráčem, a kdykoliv jsem ho poprosil o rozhovor, nebo komentář k čemukoliv, vždycky mi vyšel ochotně vstříc.

Takže, Marku, dovol i mě, abych ti popřál ke tvým kulatým narozeninám hlavně to zdraví. Všechno nejlepší, Pane Fotbalisto!

P.S Až to tak za nějakých deset let na tu ligu už úplně nebude, tak si spolu ještě kopneme futsal v hale, jo?

