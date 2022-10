Mladoboleslavský ofenzivní obránce Jakub Fulnek čekal na ligovou trefu něco přes dva roky. V zápase proti Olomouci své čekání ukončil už ve čtvrté minutě zápasu. A stálo to za to! Hned první říjnový den vyslal důraznou přihlášku do soutěže o Gól měsíce.

Po Skalákově přetaženém centru si míč na druhé straně vápna jedním dotykem prsou zpracoval a druhým jej poslal do šibenice bezmocného brankáře Trefila. „Měl jsem na střelu dost času, byť jsem si první dotek nedal ideálně. Pak jsem moc neměl na výběr, tak jsem vystřelil na bránu,“ popisoval svou povedenou trefu sám Jakub Fulnek.

U něj však po samotném zápase, který nakonec skončil díky Benešově vyrovnání v nastaveném čase 1:1, převažoval smutek z konečného výsledku: „Gól mě samozřejmě těší, ale převažuje zklamání z toho, že jsme dostali takovou branku v poslední minutě.“

Stoper Beneš sebral Boleslavi dva body v nastaveném čase

Boleslav přitom byla téměř devadesát minut v jednobrankovém vedení, které zařídil právě osmadvacetiletý bek: „Mrzí nás, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Ve druhém poločase jsme ale rozhodně nebyli lepším týmem. Byli jsme až moc pasivní, ztráceli jsme hodně míčů. Jenom škoda, že jsme ještě jeden gól nepřidali v první půli.“

Boleslav tak jenom prodloužila letošní statistiku – před domácím publikem ještě letos nevyhrála. Doposud remizovala s Jabloncem a Slováckem, Hradci a Spartě dokonce podlehla. „Chtěli jsme to doma prolomit a konečně vyhrát,“ říká Jakub Fulnek s vidinou dalšího těžkého losu Středočechů. „Teď jedeme do Plzně a na Slavii, tam to bude ještě těžší. Ale oba týmy mají těžký program, zatímco my tam můžeme jet relativně s klidnou hlavou. Určitě tam nepojedeme se strachem,“ burcuje Fulnek.