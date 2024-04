Fotbalisté Mladé Boleslavi zvládli dovést do vítězného konce zápas, ve kterém Zlín vyrovnal v první nastavené minutě na 2:2.

FORTUNA:LIGA, 26. kolo: FK Mladá Boleslav - FC Zlín | Foto: Miloš Moc

Návrat do ligového kolotoče vyšel fotbalistům Mladé Boleslavi na výbornou. V úvodní čtvrthodině domácího zápasu se Zlínem se totiž Středočeši prosadili hned dvakrát a v myslích fanoušků tak trošku dali vzpomenout na devítigólovou kanonádu z podzimního zápasu na jihomoravské půdě.

V 11. minutě dostal míč do vápna rekonvalescent Pulkrab, obtočil se kolem svého strážce a křižnou střelou otevřel gólový účet zápasu. O čtyři minuty později bylo v Lokotrans Areně ještě veseleji, když se po Kušejově vniknutí do pokutového území dostal k míči Tomáš Ladra a nekompromisně jej poslal do zlínské sítě.

Zlín se ale dokázal ještě do přestávky vrátit do zápasu, když se ve 39. minutě dokázal v domácím vápně zorientovat po sérii hlaviček Schánělec a jeho oblouček zapadl až za záda domácího brankáře Mikulce. Pro Tomáše Schánělce šlo o první prvoligovou branku: „Určitě jsem si představoval pocity po prvním ligovém gólu jinak. Jsem za něj samozřejmě rád, ale vyměnil bych ho za remízu.“

Kdo z diváků se dokázal prokousat bezbrankovým druhým poločasem až do jeho nastaveného času, byl odměněn parádním dramatem. Zlín, který se ve druhé pětačtyřicetiminutovce sympaticky snažil o vyrovnání, byl se dočkal vyrovnávací branky v první nastavované minutě. Domácí propadli ve středu hřiště, čehož využil k dlouhému sólu zakončenému přesnou ranou Vukadin Vukadinovič.

Domácí ale ještě stihli najít odpověď z poslední akce zápasu. Sakala nacentroval míč do vápna, který si našel ex-zlínský Jawo a strhl vedení zpět na mladoboleslavskou stranu. Nakonec to bylo ještě za přispění zlínského obránce Cedidly, kterému byla připsána vlasní branka.

„Měli jsme krásný vstup do utkání a dali jsme dva góly. Tam se mohl lámat zápasový chleba, kdybychom dali třetí gól. Naopak jsme inkasovali my, a to s týmem lehce otřáslo,“ komentoval zápas domácí kouč David Holoubek. A k závěru dodal: „Propadl nám míč na středu hřiště, bylo to najednou 2:2 a Holoubek v kómatu. Ale tým projevil obrovskou touhu ještě přetočit zápas na naši stranu. To ukazuje na sílu celého kolektivu.“

„Ze stavu 0:2 dáme na 2:2, ale dostat v poslední minutě rozhodující gól je hrozná facka. Necháváme si dávat lehké góly a pak celý zápas dotahujeme, a ne pokaždé to vyjde. My ale musíme začít dávat góly jako první,“ dodal kouč Zlína Bronislav Červenka.

FK Mladá Boleslav – FC Zlín 3:2 (2:1)

Branky: 11. Pulkrab, 15. Ladra, 90.+5 vlastní – 39. Schánělec, 90.+1 Vukadinovič. Rozhodčí: Zaoral. ŽK: Šimek - Slončík. Diváci: 2381.

Boleslav: Mikulec – An. Kadlec, Karafiát, Král, Fulnek – Kubista, D. Mareček (62. Solomon) – Kostka (75. Sakala), Ladra (85. L. Fila), Kušej (85. Šimek) – Pulkrab (61. Jawo).

Zlín: S. Dostál – Holík (68. Nečkebia), Cedidla, Černín, Bartošák (78. Vukadinovič) – Bůžek, Nombil (46. Kolář) – Fantiš, Slončík (78. Simerský), Reiter (30. Pidro) – Schánělec.