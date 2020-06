Koho jiného než Karvinou a kdy jindy, když ne teď? Poslední šanci na první výhru v základní části FORTUNA:LIGY po koronavirové pauze budou mít v neděli fotbalisté Mladé Boleslavi. Třicáté ligové kolo odehrají na hřišti čtrnácté Karviné.

Jozef Weber | Foto: Jiří Koros

Deváté Boleslavi ještě při shodě výsledků hrozí pád do třetí skupiny o záchranu. Byť samotný boj o sestup by se jí týkal už pouze hodně hypoteticky. Nicméně pokud by Bolka v Karviné prohrála a zároveň v souběžně hraném zápase Olomouc porazila Plzeň, měli by Hanáci při shodném bodovém zisku 39 bodů lepší vzájemný zápas a Středočechy by v tabulce přeskočili. Stejně bodů mají ještě Bohemians, ti však mají lepší vzájemné zápasy jak s Boleslaví, tak se Sigmou. Pro úplnost dodejme, že klokani hostí Jablonec.