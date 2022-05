Na druhé straně měla k dispozici dva rohy Mladá Boleslav, ten druhý na první pohled nerozehrála ideálně, ale přeci jen se dostala do nebezpečného zakončení.

V poslední minutě úvodního dějství se pokusil o průnik do vápna netradičně stoper Roman Hubník, jenže byl zastaven a ještě si způsobil zranění nejspíš v oblasti kotníku, kvůli čemuž musel o poločase střídat.

To nebyla ale jediná domácí pohroma, protože z protiútoku vybojovali hosté aut, při jehož bránění zkušený matador v obranné linii chyběl. Daněk tak míč odvrátil jen na šestnáctku, kde si na něj naběhl nikým nehlídaný David Pech a nekompromisně jej napálil mimo dosah Stejskala.

Do druhého poločasu vstoupila lépe Boleslav a korunovala tlak druhým gólem, když se o průnik pokusil Douděra, Jemelka mu míč vypíchl, ale pouze na vápno k Michalovi Hlavatému. Jeho střelu nešťastně tečoval Vepřek a míč zapadl za bezmocného Stejskala.

Hotovo mohlo být o čtyři minuty později, kdy se hosté krásnou kombinací dostali až před Stejskala. Ladrovi naservíroval míč před prázdnou bránu Hlavatý, ale hostující útočník ji minul.

Naopak snížit mohl po hodině hry po Poulolově pasu Růsek, jeho ránu ale Šeda vyrazil. Snížení se Hanáci přece jenom dočkali. V 69. minutě otočil hru Poulolo na Zmrzlého, ten si vyměnil míč s Šípem, sám Zmrzlý poslal přihrávku před branku, balon propadl na přední tyči a Zifčák jej uklidil do odkryté brány.

V 87. minutě dostali domácí dokonalou příležitost na srovnání. Smrž fauloval ve vápně Langera a sudí Krejsa nařídil penaltu. Jenže to je asi největší bolest Olomouce v této sezoně. K exekuci se postavil Antonín Růsek, ale jeho pokus k tyči Šeda vyrazil. Šeda penaltu Růskovi chytil také v základní části 13. února. Rovněž to bylo v závěru utkání v 84. minutě, tehdy ale Olomouc vyhrála 2:1 a domácího útočníka to tak nemuselo tolik mrzet.

Po porážce 1:2 je tak blíže milionu, o který se v tomto dvojzápase hraje, Mladá Boleslav. Odveta se hraje v pátek 13. května od 17 hodin v Mladé Boleslavi.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Dnes to je zasloužené vítězství Boleslavi v kontextu toho, že jsme nedokázali dát druhou branku. S dnešním výkonem nejsem spokojený, oproti zápasům s Libercem nám chyběla kvalita a daleko větší pohyb. Chyběla nám také odvaha ve finální fázi, byli jsme hrozně málo nebezpeční. Bohužel jsme dostali dva z našeho pohledu nešťastné góly. První při absenci Hubníka a druhý úplně nešťastný po tečované střele. Na druhou stranu musíme uznat, že Boleslav z jediné vypracované příležitosti mohla zvýšit už na 3:0 a naše výchozí pozice by pak byla úplně jiná. Výsledek 1:2 je tak z naší strany stále hratelný a je v našich silách, abychom se o celkové vítězství v dvojzápase ještě pokusili. Nedali jsme pět pokutových kopů v řadě, už je to na vypsání výběrového řízení na střelce penalt."



Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Zápas ukázal, že ani tato skupina o umístění nemusí být při motivačním doladění o ničem. Sigma byla do 30. minuty lepší, ale my jsme dokázali do poločasu vstřelit branku. Než stihla Sigma zareagovat na zranění Hubníka, tak to Pech krásně trefil. Ve druhém poločase se nám podařilo vstřelit druhou branku a mohli jsme jít i do tříbrankového vedení. Ladra to tam bohužel nedokázal uklidit. Sigma se poté za povzbuzování olomouckého publika dostala do varu a zatlačila nás. V závěru utkání nám pomohl Šeda chycenou penaltou. S trenéry se připravují na střelce i na to, kam to jednotliví hráči kopou. Vyhráli jsme o jednu branku a máme dvojutkání dobře rozehrané."

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 69. Zifčák – 45. Pech 54. Hlavatý.

Rozhodčí: Krejsa – Podaný, Matoušek. ŽK: Douděra, Smrž, Matějosvký, Hoftych – Daněk. Diváci: 2750.

Olomouc: Stejskal – Hubník (46. Poulolo), Jemelka, Vepřek (62. Langer) – Chvátal, Breite, Sedlák (83. Slaměna), Zmrzlý – Daněk (55. Zifčák) – Růsek, Hadaš (55. Šíp). Trenér: Václav Jílek.

M. Boleslav: Šeda – Pech (80. Sladký), Šimek, Suchý, Karafiát – Smrž – Douděra (73. Skalák), Matějovský, Hlavatý (62. Hlavatý), Ewerton – Ladra (73. Škoda). Trenér: Pavel Hoftych.