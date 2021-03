/FOTOGALERIE/ Bude pokračovat Pavel Horváth v pozici trenéra Příbrami? To je otázka, která se ve fotbalových kruzích šíří po úterním zápase se Spartou Praha, ve kterém Středočeši utrpěli velmi nepříjemný čtyřgólový debakl. „Jednoznačně cítím tlak, prohráváme jeden zápas za druhým, není to nic příjemného,“ připustil obavy o svou pozici šestačtyřicetiletý kouč.

Z dohrávky 21. kola FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Příbramí. | Foto: 1. FK Příbram

Příbrami se nedaří. Jedenáct zápasů čeká na vítězství, navíc už třikrát v řadě nebodovala. To jsou hlavní příčiny pádu na úplné dno ligové tabulky, na kterém se tým po 22. kole nachází. „Není příjemné prohrávat. Nebudu lhát, že jsem šťastný. Všechny nás to mrzí, snažíme se s tím něco dělat každý den. Zatím se nám to nedaří,“ posteskl si Horváth.