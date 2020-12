Klíčový moment zápasu přišel pět minut před poločasem. Do balonu se těsně za vápnem opřel levačkou Pavel Moulis a parádním halfvolejem překonal marně se natahujícího Mikulce.

Do druhé půle vstoupili domácí odhodlaně a aktivně, leč potýkali se s nepřesnou koncovkou. Túlio ani Douděra nemířili přesně, druhý jmenovaný se ocitl i v další šanci před odkrytou brankou, pohořel.

Největší šanci měli domácí fotbalisté bezpochyby po necelé hodině hry, když ve vlastním pokutovém území zahrál rukou Kučera. Nařízenou penaltu kopal Škoda, neprovedl to ale vůbec dobře, jeho ránu vytáhl od tyče brankář Teplic Němeček.

Boleslav v závěru prostřídala a přešla do rozestavení se třemi obránci, vytrvalé obléhání teplické šestnáctky ale k ničemu nevedlo. Skláři se disciplinovaně stáhli dozadu a pozorně bránili těsné vedení. Navíc přidali druhou trefu, šest minut před koncem potrestal kiks domácí obrany Daniel Trubač. U balonu byli tři boleslavští obránci, ke kterým navíc vyběhl i brankář Mikulec. Hrubě si ale nerozuměli, míč nechali volný, a dotírající Trubač se jej zmocnil a poslal do prázdné branky.

To byla definitivní tečka za utkáním. Boleslav tak při jubileu padla 0:2 a musí strávit druhou prohru v řadě. Naopak Teplice se pod novým koučem Radimem Kučerou předvedly a ukončily sérii čtyř porážek za sebou.

„Bohužel jsme to nezvládli, je těžké takový zápas hodnotit. Nedotlačíme míč do brány, je to zkrátka málo,“ soukal ze sebe na pozápasové tiskové konferenci mladoboleslavský kapitán Lukáš Budínský. „Teplice svoje šance využily, takže vyhrály asi zaslouženě,“ dodal.

Příští zápas čeká Bolku v sobotu na hřišti Opavy.

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:2 (0:1)

Branky: 40. Moulis (J. Mareš), 84. Trubač. Žluté karty: 71. Douděra (MBL). Rozhodčí: Denev – Kubr, Leška.

FK Mladá Boleslav: Mikulec – Zahustel, Křapka, Tatajev, Mazáň – Douděra (73. D. Šimek), Budínský (C), Túlio, Graiciar (46. Jiří Klíma) – Mašek (46. D. Ikaunieks), Michal Škoda.

FK Teplice: Němeček – Černý, Shejbal (61. Hošek), Kučera, Vondrášek – Fortelný (90. Kodad), Jukl – Moulis (90+1. Kozák), Trubač, Radosta (82. Ljevaković) – J. Mareš (C).