Fotbalisté FK Mladá Boleslav vstoupí čtvrtečním zápasem proti maďarskému Paksi FC do závěrečného předkola boje o postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy. „Máme nějaký sen, který sníme. K jeho naplnění ale vede ještě dlouhá cesta,“ mluví jako o snu, o postupu do základní skupiny třetí nejprestižnější evropské klubové soutěže mladoboleslavský kouč David Holoubek.

V cestě po odvalení litevské překážky a izraelského balvanu už stojí pouze maďarský soupeř z městečka, jemuž dominuje jaderná elektrárna. „Očekáváme úplně jiný herní styl, než byla Beer Sheva. Maďaři mají hru založenou na jednodušším stylu s kvalitními křídelními obránci a dobrým útočníkem,“ řekl po středečním tréninku kouč Boleslavi na adresu maďarského soka. Jeho slova potvrdil i obránce Dominik Kostka: „Jak jsme soupeře sledovali na videu, tak to bude hodně soubojový zápas. Chceme je dostat pod tlak naší kombinační hrou. Oproti Izraelcům to bude hodně silové a fyzicky náročné utkání.“

To začne v boleslavské aréně v 18 hodin a kouč i hráč věří, že si do ochozů najde cestu hodně fanoušků. „Čím víc lidí bude, tím lépe pro nás. Pro hráče je velká návštěva a dobrá atmosféra odměnou za odvedenou práci,“ říká Holoubek. Souhlasí i Kostka: „Tím, jak jsou tribuny takové stísněné u hřiště, tak tady umí být skvělá atmosféra.“

Kouč Holoubek může, kromě dlouhodobě zraněného Kozla, počítat se všemi hráči: „Na střídačce bude připravený už i Jawo.“

V zápasech obou týmů v této sezoně padá v průměru přes tři góly na utkání, a to i díky standardním situacím. Mladoboleslavští díky nim otočili v odvetě s Beer Ševou poločasový stav 0:2 na 4:2 a v součtu s domácí remízou 1:1 prošli dál. Navázali tak na postup přes litevský Transinvest ve 2. předkole. V neděli ale po standardních situacích inkasovali všechny branky při ligové porážce 2:3 v Olomouci.

„Je vidět, jak je ten život v rovnováze. V Beer Ševě jsme se nádherným způsobem ze standardek prosadili a o tři dny později se nám to vrátilo v Olomouci. Standardní situace mohou být na obě strany klíčem k celému dvojutkání," uvedl Holoubek. „Je to pro nás zvednutý ukazovák, musíme bránění lépe zvládat v osobní rovině, být jednoznačně obezřetnější. Pro čtvrtek jsme to celé úplně překopali, zareagovali jsme na to a chceme soupeře v tomhle překvapit," přidal k obranným standardním situacím.