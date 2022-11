„V prvním poločase to byl fotbal nahoru-dolů, který se musel líbit. My jsme neproměnili své šance buď špatným řešením předfinální fáze, nebo skvělým Laštůvkou. Soupeř nás potrestal ze standardní situaci, kde jsme nepokryli Frydrycha. Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli i víc šancí,“ vrátil se do dění prvního poločasu kormidelník Boleslavi Pavel Hoftych.

Ve druhém naděje Středočechů na první venkovní zisk od zářijové výhry v Liberci rychle pohasla. Ze vzduchu zakončující domácí v rozmezí sedmi minut odskočili až na tříbrankový rozdíl. „Dostali jsme poměrně brzy dvě branky ze standardních situací v rychlém sledu. Potom už bylo baníkovců plné hřiště. My jsme prohrávali většinu osobních soubojů. Většinou to tak bývá, než jsme se z toho vzpamatovali, tak bylo po zápase,“ vykládal na pozápasové tiskové konferenci Hoftych.

Infarktový závěr na Meteoru. Kosmonosy v deseti otáčely, o výhru ale přišly

Jako nakonec klíčové se pro výsledek utkání ukázalo špatné bránění standardních situací soupeře, po kterých padly všechny tři branky vítězů. „Hlavně první branka byla trestuhodná. Frýďa tam zůstal úplně sám. Hráč, který měl osobku, byl odskočený. To si vyřešíme,“ vytýkal kouč a mrzelo jej, že hráči tímto způsobem nepomohli brankáři Šedovi, který jiné šance Ostravanů zlikvidoval. Uznal ale zároveň, že Baník byl při zahrávání standardních situací tentokrát hodně nepříjemným soupeřem. „Měli jsme to těžké, ale určitě jsme si měli poradit lépe.“

Pozitivem utkání byl z hostujícího pohledu první ligový gól v podání střídajícího Lukáše Maška. Osmnáctiletý záložník jím v samém závěru mírnil porážku. Do šancí se dostával také o dva roky starší David Pech. „Svých gólů se určitě i on dočká. Věřím, že dnešní zápas pro něj bude učením. Měli jsme i hodně mladých hráčů na lavičce. Mužstvo se někam posouvá a všechno chce svůj čas,“ dodal na adresu mladíků Pavel Hoftych.

Foto: Boleslav na Baníku neuspěla. Domácím pomohly povedené hlavičky

Podle pozápasových slov jediného střelce Boleslavi Lukáše Maška šla hra týmu s každým inkasovaným gólem dolů a s výsledkem pak bylo těžké cokoli udělat. Za svůj první gól byl i přes porážku pochopitelně rád. „Mrzí mě, že nebyl vítězný. Dlouho jsem se trápil, než jsem ho dal. Určitě to ze mě spadlo a doufám, že to bude střílet i dál,“ uvedl a mínil, že v koncovce mu při sólu z poloviny hřiště dost možná pomohl i aktuální stav zápasu. „Bylo za stavu tři-nula. Nebyl jsem tak nervózní. Šel jsem vlastně od půlky a měl dlouho na rozmyšlenou, co udělám. Laštůvka je mohutný, tak jsem nejdřív nevěděl, kudy to tam propasíruji, ale udělala se mu skulinka k levé tyči, tak jsem to tam šoupnul a padlo to tam,“ vylíčil.