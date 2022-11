Hoftych hodnotí mladé pušky: Zabiják potřebuje dávat fotbalu víc. Čím ční Pech?

Lukáš Mašek, Vojtěch Stránský, David Pech, Denis Donát, Ladislav Krobot, Matyáš Vojta a Denis Darmovzal. Co mají tito fotbalisté společného kromě toho, že hájí barvy Mladé Boleslavi? Všichni patří do kategorie nejperspektivnějších mladých hráčů v současném kádru trenéra Pavla Hoftycha. Kolik toho na podzim v prví lize odkopali a co o nich právě kouč soudí?