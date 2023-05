Boleslavští fotbalisté se s hradeckým protivníkem v prvním semifinálovém zápase nadstavbové části ligy rozešli smírně po remíze 0:0.

FORTUNA:LIGA, semifinále 1, nadstavba: FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové | Foto: Miloš Moc

Tabulka základní části první fotbalové ligy proti sobě svedla do semifinále prostřední skupiny dva týmy, které ke svým domácím zápasům využívají mladoboleslavský stadion. V prvním utkání byla jako domácí vedena právě Mladá Boleslav. Po remíze 0:0 tak definitivně rozhodne až odveta.

„První poločas zápasu byl vyrovnanější, dali jsme gól, ale kvůli ofsajdu nám ho neuznali. Byli jsme aktivnějším týmem, měli jsme víc nebezpečných situací, ale v zakončení jsme si to buď zkomplikovali, nebo nedotlačili míč do branky. Je to pořád otevřené, za týden „v Hradci“ se rozhodne. Dnes jsme měli k výhře blíž než soupeř, proto nás mrzí, že jsme to nedotáhli,“ komentoval zápas domácí kouč Pavel Hoftych.

V prvním poločase byla k vidění (až do nastaveného času) jedna vážnější šance na každé straně. Za domácí zahrozil po rohovém kopu vysoký stoper Šimek, ale jeho hlavička zamířila mimo. Na druhé straně pálil nebezpečně z voleje Petr Kodeš, ale ani on nevměstnal míč mezi tři tyče. V nastaveném čase se pak po dalším z geniálních Matějovského pasů prosadil Lukáš Mašek, ale u VARu sedící duo rozhodčích Adámková – Ratajová branku kvůli ofsajdu odvolalo. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

„V první chvíli jsem si myslel, že to ofsajd nebyl. Ale už jsem to viděl na videu a nějaký půlmetřík tam byl,“ popsal jedinou gólovou situaci zápasu její autor Lukáš Mašek. Ten se objevil v základní sestavě Boleslavi, postupně se na hřiště dostal také Vojtěch Stránský a prvoligový debut si odbyl také Denis Kaulfus.

Ve druhém poločase byl k vidění narůstající tlak Mladé Boleslavi. Ten ještě zesílil po hodině hry, kdy na hřiště naskočil útočník Vasil Kušej, který začal ihned po svém příchodu větrat hostující obranu. Žádný z jeho centrů či průniků ale gólem neskončil. A když v 88. minutě překopl po propadlé standardce zblízka bránu také stoper Marek Suchý, rozešly se oba týmy ze zápasu s bezbrankovou remízou.

„Do dvojutkání jsme vstoupili s pěti změnami v sestavě, což plánujeme udělat i v příštím zápase. Tím se ale nezříkáme boje o postup. Zápas měl očekávaný vývoj, Boleslav byla silnější na míči díky technicky vyspělým hráčům. Postupem času jsme se ale dostali do hry. Některé protiútoky jsme mohli vyřešit lépe. Celkově to z naší strany nebylo vydařené utkání, ale těší mě, že jsme po delší době udrželi nulu vzadu,“ zhodnotil za hostu utkání jejich kouč Stanislav Hejkal.

Postupový boj tak zůstává otevřený na obě strany – odveta se hraje příští víkend, opět v Mladé Boleslavi.

FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Volek. ŽK: 0 – Klíma, Trusa. Kučera, Smrž. ČK: 85. Smrž. Diváci: 1144.

Boleslav: Mikulec – Šimek, Suchý, Karafiát – Suchomel (81. Mareček), Donát, Matějovský, Žitný (61. Kaulfus), Fulnek (81. Stránský) – Ladra, Mašek (61. Kušej).

Hradec: Vízek – Smrž, Klíma, Čech (82. Novotný) – Gabriel, Kodeš, Rada, Harazim (54. Leibl) – Kučera – Trusa, Koubek (69. Vašulín).

