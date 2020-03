Fotbalisté Boleslavi slaví první jarní vítězství. Tři body za výhru 3:2 si vezou z vítkovického hřiště Baníku Ostrava. V dramatickém druhém poločase nejprve chytil Jan Šeda za stavu 1:2 penaltu, aby šest minut před koncem domácí přeci jenom srovnali. Hosté se ale nevzdali a po nepřehledné skrumáži dokázali v závěru přeci jenom strhnout vítězství na svou stranu.

Ostrava v lize s Mladou Boleslaví nevyhrála podesáté za sebou a po osmi kolech nebodovala. Středočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po pěti zápasech a posunuli se na páté místo tabulky o bod za Slezany.

Baník po středečním pohárovém debaklu 0:5 na Spartě vstoupil bídně i do ligového utkání a už po čtvrthodině musel dohánět dvougólovou ztrátu. Laštůvku v osmé minutě takřka znehybnil přesnou ranou z 25 metrů Budínský a mohl slavit svůj devátý gól v ligové sezoně. Pro Středočechy to byla první branka v jarní části nejvyšší soutěže.





Domácí se v úvodu hledali a soupeř toho využíval. Po rychlém kontru z levého křídla byl Budínský kousek od dalšího gólu, ale svým volejem trefil na brankové čáře stopera Stronatiho. Hosté si to vynahradili záhy: Zelený zatáhl akci z levé strany, uvolnil Ladru, který se ve vápně rychle zorientoval a přízemní střelou zvýšil na 2:0.



Ostrava se těžce zvedala z dvoubrankové ztráty, Laštůvka měl plné ruce práce s točící se Douděrovou bombou z dálky. Po půlhodině Baník vyrovnal hru a v závěru půle se dostával k tlaku. Nakonec se dočkal i kýženého snížení před přestávkou. Zákrok na Smolu uvnitř vápna po poradě s videorozhodčím sudí Dubravský překvalifikoval na faul a Stronati z penalty ve 43. minutě zamířil po zemi k tyči.



Domácí i po změně stran na soupeře vlétli a z tlaku si vytvořili velkou šanci po rychlé souhře Kuzmanoviče a Smoly, ale De Azevedovi před prázdnou brankou chyběl asi krok.



Boleslav nápor Baníku na chvíli otupila po hodině hry. Ladra měl i slibnou příležitost na zvýšení skóre, ale jeho pokus v 65. minutě Laštůvka vytlačil na roh. Pak Ostrava znovu stupňovala tempo. Střídající Buchta si důrazem ve vápně v 77. minutě vynutil další penaltu na Zeleném, ale Stronati repete nepřidal a Šeda jeho pokus do středu branky vyrazil.



V hektickém závěru se přesto domácím na chvíli srovnat povedlo: centr propadl až na zadní tyč ke Svozilovi, který v 85. minutě ve skluzu skóroval. Jenže po třech minutách po velkém závaru v ostravském vápně a několik střelách a dorážkách Klíma propasíroval balon za lajnu a rozhodl o vítězství.

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Jsem zklamaný, protože výsledek není příznivý. Byli jsme potrestáni za úvod utkání, kdy jsme do toho zápasu nevstoupili dobře, hráli jsme pomalu a nebyli důrazní. Soupeř toho využil. Budínský ho krásnou střelou poslal do vedení a po individuální chybě jsme dostali druhý gól. Třicet minut jsme z toho sbírali. Pomohla nám penalta a věřili jsme, že se s tím dá ještě něco udělat. Druhý poločas už byl herně slušný. Bohužel jsme neproměnili druhou penaltu, ale za vyrovnáním jsme šli, což se nám i povedlo. Bohužel v závěru jsme inkasovali potřetí."



Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Děkuji mužstvu za výkon a za bojovnost, že to utkání dokázalo zvládnout. Vedli jsme 2:0 a měli zápas pod kontrolou. Ale pak jsme ztratili vedení. Jsem rád, že jsme se přesto vzchopili a dokázali vstřelit vítěznou branku. Hráčům děkuji a obdivuji je."



Patrizio Stronati (obránce Ostravy): "Zaspali jsme prvních 15 minut. Dostali jsme dva góly po našich chybách a myslím, že to byl největší zlom v zápase. Do poločasu jsme snížili, v kabině jsme si řekli, že do druhého poločasu vletíme, což se nám, myslím, povedlo. Pak jsem nedal penaltu, což mě mrzí, byla to škoda. Věřil jsem si, že ji proměním. Přesto jsme dali na 2:2. Místo toho, abychom to udrželi a uhráli bod, tak přišel závar, třikrát se to tam odrazilo a dotlačili to tam."



Lukáš Budínský (záložník M. Boleslavi): "Vedli jsme 2:0, celkem zaslouženě, první půle nám sedla. Nebo aspoň těch prvních 30 minut. Snažili jsme se hrát kombinačně a celkem se nám to dařilo. Měli jsme tam hodně zisků a z toho pramenily šance. Pak jsme se trošku zatáhli, přestali hrát, Baník snížil z penalty a byly to nervy."