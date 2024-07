Mladoboleslavský univerzální záložník Daniel Mareček vstřelil ve své ligové kariéře šestnáct gólů. Hned v šesti zápasech to byli minimálně dva. Téměř s jistotou tak platí pravidlo, že když dá v utkání jeden gól přidá i druhý. To platilo i v nedělním zápase proti Slovácku. V něm svou statistiku posunul ještě na vyšší level. Po úvodním gólu z 11. minuty se totiž následně prosadil ještě dvakrát. A byl z toho první hattrick v prvoligové kariéře.

„Hattrick a ještě navíc proti Slovácku. To bude dvojité občerstvení do kabiny. A kolik k tomu ještě budu muset do kasy jsem se nedíval,“ hlásil na pozápasové tiskovce boleslavský záložník, který si s sebou i přinesl z kabiny zápasový míč podepsaný všemi spoluhráči.

„Nechci říkat, že jsem to čekal, ale ve Fantasy lize jsem se nasadil do sestavy. Škoda jenom, že jsem si tam nedal kapitánskou pásku,“ smál se po výhře 3:0, kterou vystřílel Boleslavi pětadvacetiletý Mareček. Ten v minulosti působil právě i ve Slovácku, ale od tehdejšího kouče Svědíka moc příležitostí nedostal. Od té doby už stihl do sítě Jihomoravanů nasázet pět branek.

Díky nedělním třem se navíc vyhoupl do čela střelecké tabulky celé ligy. „Teď by to chtělo ještě udržet. Ale je úplně jedno, kdo bude góly dávat, hlavně když budeme vyhrávat. Navíc dneska mi všechny tři góly skvěle připravili spoluhráči,“ říká třígolový střelec.

Ten byl po zápase rád za zisk tří bodů: „Po nepovedeném Jablonci jsme potřebovali doma zabrat, ale čekalo nás Slovácko, se kterým je to vždycky hodně těžké.“

Svou osobní statistiku nakonec vylepšil hned po přestávce ze dvou branek na tři: „Já jsem říkal o přestávce masérům, ať mě pořádně připraví, že tam dám ještě jeden, takže zásluhu na něm mají oni.“ A ke své třetí trefě dodal: „Tam se to různě odráželo, až se míč dostal ke mně. Já jsem si skoro myslel, že jsem v ofsajdu, tak jsem to prásknul na bližší tyč a čekal jsem, co z toho bude. Bál jsem se toho ofsajdu, tak jsem to raději ani moc neslavil.

Teď jeho i celý tým čeká cesta do Litvy: „Musíme se na odvetu dobře připravit, nesmíme nic podcenit. Navíc se tam bude hrát na umělce, takže od pondělí na ni budeme trénovat. Všichni ale věříme, že přivezeme postup.“