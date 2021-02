Zlín vyhrál i první letošní vzájemný zápas, ve druhém kole uspěl v Boleslavi 3:1. Rozdílové góly dali tehdy ve druhém poločase Poznar a Dramé, a oba se pod výhru svého týmu podepsali i nyní. Oba jejich góly navíc znovu padly až po změně stran.

V prvním poločase měly oba týmy několik nadějných šancí. Za domácí se několikrát ukázal aktivní Dramé, nebezpečnou střelou se prezentoval Potočný a kapitán Poznar také prověřil pozornost gólmana Diviše.

Za Boleslav zahrozili po hezké kombinaci Takács, který pálil z vápna těsně nad, a hlavně útočník Škoda. Ten se po chytré nahrávce Ladry za obranu hnal sám na Dostála, toho ale napoprvé nedokázal překonat a po zákroku zlínského brankáře balon místo cílené dorážky jen odrazil do zámezí.

Po bezbrankové první půli se ale věci daly rychle do pohybu. Ze druhé části zápasu uběhlo jen pět minut, když kiks v rozehrávce hostí potrestal Tomáš Poznar. Brankář Boleslavi svým odkopem namazal kapitánovi Zlína, který šancí nepohrdl a uklidil míč do dolního roku branky.

Dvě minuty nato mohl odpovědět Škoda. Balon po centru Zmrhala promáchl před brankou tísněný Ladra a ten tak propadl až k zadní tyči, Škoda ale ze dvou metrů pálil trestuhodně vedle.

Dlouho se pak hrálo bez větších šancí, až se potom zase dostal k několika střelám Youba Dramé. Francouzský křídelník nejprve levačkou donutil Diviše k pěkné robinzonádě, potom napálil horní tyčku a až napotřetí se mu zadařilo. Čtvrt hodiny před koncem opět i s pomocí břevna dopravil balon do sítě.

Hosté se čestného úspěchu dočkali až ve druhé nastavené minutě. Střídající Malínský proběhl za obranu a z úhlu střílel. Dostál balon vyrazil, jenže Malínský jej ještě postrčil před odkrytou branku a ve skluzu dorážející Ladislav Takács už ho dotlačil za čáru.

Víc už se ale v utkání nestalo. Zlín tak Boleslav porazil i podruhé, tentokrát 2:1. A zatímco Fastav ukončil desetizápasovou sérii bez vítězství, Boleslav dál čeká na první tříbodový zisk pod Jarolímem a v součtu už nevyhrála dvanáct utkání. Další důležitá bitva čeká Boleslavské už v neděli, kdy doma přivítají Karvinou.

Očima trenérů

Karel Jarolím (M. Boleslavi): "Nemůžu říct, že by soupeř měl nějakou větší příležitost. V podstatě se snažil přizpůsobit hru terénu. Už v první půli jsme měli stoprocentní šancí Michalem Škodou, který pak zazdil i další tutovku v době, kdy jsme mohli odpovědět na vedoucí gól. U prvního gólu Zlína to byla triviální chyba gólmana (Diviše). Pro nás bylo složité se nějak prokombinovat do šance. Druhá branka rozhodla, nám se povedlo jen zkorigovat. Naše dlouhá série je frustrující. Nemohu ani slušnými slovy popsat, co cítím."



Bohumil Páník (Zlín): "Oba týmy hrály o hodně. Zvládli jsme utkání díky důležitým gólům. Boleslav tam taky měla nějaké situace, silou vůle dotlačili gól na 2:1 a pak už se to jen dohrálo. Je to obrovsky nebezpečný soupeř, má rychlé, zkušené i důrazné hráče. Zásadní bylo, že Poznar to trefil na dlouhou tyč. To, co trefil Youba, to on umí, měl tam už předtím dvě tři takové střely. Za body jsme rádi, a vidíte to i v kabině, když tam přijdete, že z hráčů to spadlo, když se konečně vyhrálo."

FC Fastav Zlín – FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)

Branky: 51. Poznar, 78. Dramé – 90+2. Takács (Malínský). Rozhodčí: Lerch – Kubr, Mikeska. Žluté karty: 43. Simerský (ZLN) – 84. Mašek (MBL), 88. D. Šimek (MBL).

Zlín: S. Dostál – Fantiš, Simerský, P. Buchta, Procházka – Hlinka, Conde, Janetzký (73. Čanturišvili) – Dramé, Poznar (C) (89. Vraštil), Potočný (82. Jiráček).

Boleslav: Jakub Diviš – Douděra, D. Šimek, Křapka (C), Preisler – Takács, Dancák – Skalák (55. Malínský), Ladra (76. Mašek), Zmrhal (76. Fulnek) – Michal Škoda (81. Drchal).