Všichni si to přáli, všichni v to doufali a všichni z toho mají radost. Spojení Boleslavi a Marka Matějovského bude i nadále pokračovat. A minimálně rok to bude na hřišti!

Nejočekávanější zpráva letní přestávky pro boleslavské fanoušky přišla v sobotu. Marek Matějovský prodloužil smlouvu v FK Mladá Boleslav! I v nadcházející sezoně tak uvidí Fabrikáři svého miláčka na prvoligovém kolbišti.

„Jsme všichni připravení, aby jeho role byla správná a pomohla klubu,“ zdůraznil prezident FK Mladá Boleslav David Trunda a naznačil, že s lídrem prvoligového mužstva si smluvně upřesnili podmínky nejen jeho hráčského působení v nejbližším soutěžním ročníku, ale i jeho role v organizační struktuře klubu po případném konci hráčské kariéry.

„Fotbal a atmosféra hráčské kabiny mě stále hodně baví,“ prohlásil nesčíslněkrát při různých příležitostech. „Přístup Marka Matějovského, který tým juniorů vždy rád posílil, kdykoliv to okolnosti umožňovaly, pak nelze hodnotit jinak, než jako neuvěřitelný. Jeho klubismus a profesionalita jsou bezesporu příkladem pro všechny hráče akademie,“ prohlásil Pavel Malura, hlavní trenér třetiligového týmu FK Mladá Boleslav B a zároveň šéf mladoboleslavské fotbalové akademie. Přestože Marek Matějovský ve fotbale už zažil hodně, tak se na letošní mladoboleslavskou účast v předkole evropského poháru mimořádně těší.

„Vždycky jsem říkal, že po každé sezóně si sedneme s realizačním týmem i vedením klubu k vyhodnocení uplynulého ročníku. V tuhle chvíli jsem dospěli k tomu, že ještě jeden ročník budu pokračovat s tím, že bych mohl týmu pomoct. V uplynulé sezóně jsem nějakým dílem k současnému úspěchu pomohl a nezastírám, že účast Boleslavi v předkole Konferenční evropské ligy je velké lákadlo.“

„Platí, že fotbal mě neustále baví. Je to však čím dál složitější, přibývající roky se nedají zastavit. Proto respektuji vyhodnocení lidí kolem, zda do mužstva patřím, a pokud to tak je, snažím se dělat maximum, abych měl očekávánou úroveň, abych co nejvíce pomohl a co nejlépe se na to nachystal," dodal dvaačtyřicetiletý špílmachr.