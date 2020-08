Poslední přípravný zápas fotbalistům Mladé Boleslavi vyšel, na svém hřišti porazili Varnsdorf 3:0.

Souboj v přípravném zápase Mladá Boleslav - Varnsdorf. | Foto: FK Mladá Boleslav

Do utkání vstoupili hráči Mladé Boleslavi aktivněji, snadněji se dostávali do střeleckých pozic a ohrožovali branku soupeře. Velkou šanci měli už v 11. minutě, ale Drchal z pokutového kopu trefil tyč brány. První gól padl po půlhodině hry. Po kombinaci na pravé straně Jakub Klíma přihrál na střed, kde byl Túlio. Soupeři od něj byli daleko, a tak mohl tento brazilský záložník z pětadvaceti metrů poslat míč přímo do šibenice. Gólman Vaňák se marně natahoval.