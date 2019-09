Domácí celek znovu vedl jako hlavní kouč Pavel Drsek, na dva zápasy suspendovaný Stanislav Hejkal střetnutí sledoval nervózně z novinářské lávky notně prořídlého stadionu.

Tepličtí začali stejně jako v sobotu v Liberci, kde remizovali 1:1, aktivně. Obranu Středočechů zaměstnával útočný tandem Jakub Mareš – Jakub Řezníček, který spolu nastoupil v dresu Teplic vůbec poprvé. A ladilo mu to! „Ještě tam byly vidět nějaké rezervy, ale myslím, že si rozumíme od prvního tréninku, dobře se doplňujeme, hledáme si každý jiné prostory,“ byl spokojený prvně jmenovaný se vzájemnou spoluprací.

Jak se teplické vítězství rodilo? Po čtyřech minutách hry po Vondráškovo centru hlavičkoval na Šedu Mareš, ale brankář hostů míč vyškrábl; Řezníček si ho zpracoval a vrátil na rozhraní malého a velkého vápna, kde Mareše nikdo nehlídal. Pro zkušeného forvarda Severočechů nebyl problém napálit míč za rozhozeného Šedu – 1:0.

Mladá Boleslav se snažila o zteč Grigarovy branky, z územní převahy ale dokázala vytěžit nanejvýš pár závarů, se kterými si obrana domácího celku věděla rady. Ruský kulomet Komličenko byl dokonale zpacifikovaný precizní defenzivou.

Zahřmělo naopak na druhé straně. A opět u toho byl „ztracený syn“ Mareš. Kučera mu ve 37. minutě adresoval míč do šestnáctky. Klíma se ho snažil odvrátit do bezpeční, ale nešťastně ho nasměroval na číhajícího Mareše, jemuž se branka Mladé Boleslavi otevřela jako svatý grál – 2:0.

Po obrátce i nadále fungovala obrana Teplic na jedničku, mužstvo trenéra Josefa Webera k ničemu nepouštěla. Není bez zajímavosti, že poprvé v nové sezoně žlutomodří sáhli k tříobráncovému systému, vedle sebe nastoupili stopeři Jeřábek, Čmovš a Shejbal. „Soupeře jsme systémem překvapili. Fungovalo nám to. Asi to takhle nebudeme hrát pokaždé, ale tentokrát to přineslo ovoce,“ okomentoval Jan Shejbal volbu teplického trenérského týmu.

Domácí hráli na brejky, několikrát byli blízko potvrzení zaslouženého vítězství. Mareš se ale hattricku nedočkal, ze své první branky v dresu Teplic se neradoval ani Řezníček, po centru střídajícího Hyčky se totiž ve velké šanci k míč nedostal. „Jsem šťastný, že jsme se dočkali vítězství. Rád jsem i za naše fanoušky. Je to pro nás hodně důležité, dost jsme se na tu dohrávku soustředili,“ kvitoval tři body stoper sklářů Tomáš Vondrášek.

„Domácí podali oduševnělý a bojovný výkon. Prohra 0:2 je pro nás ještě milosrdná,“ konstatoval kouč Mladé Boleslavi Josef Weber.

"Jsme nadšený, že jsme dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce. Proti Bolce se nám nedaří. Hráči k tomu přistoupili velmi dobře, první branka jim dala ještě víc sebevědomí. Bylo tam víc fotbalové kvality než v Liberci, pořád to ale nebylo ono. Pak už nám docházely síly, ale ubojovaly jsme to,“ oddychl si Pavel Drsek z cenného vítězství.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 2:0 (0:0)

Branky: 4. a 37. J. Mareš.

Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka.

ŽK: 9. Jeřábek, 25. Shejbal, 67. Řezníček, 70. Vondrášek, 87. Kodeš, 90. Hyčka - 33. Bucha, 49. Šeda, 68. Komličenko, 79. Klíma Jakub.

Diváků: 2518.

FK Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, Royo (64. Hyčka) - Žitný (80. Jindráček) - Řezníček (90. LJevakovič), J. Mareš.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (24. Ladra), Fulnek – Bucha (46. Jiří Klíma), Hubínek, Matějovský, Budínský – Mešanović, Komličenko (72. Pech).