Gólové radosti přitom Boleslav mohla dosáhnout hned v úvodních minutách. Za obranu si naběhl Malínský, natlačil se před obránce a z úhlu poslal balon kolem gólmana směrem na opuštěnou branku. Na čáře ale hosty zachránil Cmiljanovićův odkop.

Jinak bylo v prvním poločase zásadnějších momentů poskrovnu. Dobrou šanci měli i hosté, když si Rezek u hranice vápna našel odražený míč a levačkou vypálil z halfvoleje hodně tvrdě, přímo však do míst, která kontroloval Šeda.

Do kabin se tak šlo za stavu 0:0. S nulami na časomíře mohl v 65. minutě pohnout Ladra, k němuž propadl balon u pravé tyče, jeho zakončení z malého vápna ale zablokoval Cmiljanović. O deset minut později po centru Preislera Škoda nepřesnou hlavičkou prodloužil balon na Dancáka, jeho zakončení se ale mezi tyče nevešlo.

Následně korunoval zmar v koncovce sám Škoda, který po dalším povedeném krosu Preislera hlavičkoval do jedné tyče, od které se balon po brankové čáře odrazil do protější tyčky a až potom jej Rezek odkopl do bezpečí.

Potom byl zase v akci Preisler. Na pravé straně se dostal do vápna a Lalkovič ho podkopl. Sudí Marek nechal hru plynout a až po chvilce se k situaci vrátil u videa. Po jeho zhlédnutí nařídil pokutový kop, jenže Ladra z puntíku trestuhodně pálil mimo branku.

V závěru řádné hrací doby Ladrova rána jen o chloupek minula příbramskou branku, a protože rozhodnutí nepřineslo ani dlouhé sedmiminutové nastavení, rozešly se oba týmy smírně. Po remíze 0:0 zapsaly Boleslav i Příbram po jednom bodu do tabulky.

Další utkání čeká na soubor trenéra Jarolíma příští neděli, kdy zajíždí do Teplic. Po dvou remízách v řadě to pro Boleslav bude zápas, ve kterém bude chtít v souboji s tabulkovým sousedem uspět.

"Nevím, čím to bylo, ale první poločas měl podobný průběh jako v minulém zápase se Slováckem. Nebyli jsme schopní pořádně zakombinovat, nebyli jsme ani nebezpeční pro branku soupeře. To se mi v žádném případě nelíbilo," zlobil se trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím a zhodnotil i druhý poločas: "Do druhého poločasu jsme udělali nějaké změny, myslím, že s příchodem Marka Matějovského se naše hra trochu srovnala. Měli jsme tlak a vytvořili jsme si šance, které vyvrcholily penaltou. Bohužel ani z té jsme ale gól dát nedokázali. Smůla-nesmůla, v té jedné situaci šel balon od jedné tyče do druhé a ven, byly tam i další situace, které jsme měli využít k alespoň jedné brance. Bohužel se tak nestalo. První poločas za mě katastrofa, druhý už snesl nějaké měřítko. Bez gólu ale nemůžeme pomýšlet na vítězství. Vyhrát jsme vzhledem k průběhu druhé půle měli, takže je to velká ztráta."

Příbramský kouč Jozef Valachovič uznal, že po přestávce tahal jeho tým za kratší konec lana: "Byl to pro nás důležitý zápas a zodpovědně jsme se na něj připravili. Věděli jsme o síle Mladé Boleslavi, která se potvrdila. Do zápasu jsme vstoupili dobře a v první půli se prezentovali, jak jsme si přáli. Chtěli jsme být aktivní s balonem i bez něj a dostávali jsme do příležitostí. Bohužel jsme je nevyužili, domácí ve druhém poločase prostřídali a přišla tam obrovská kvalita. Dostali jsme se pod velký tlak a hráli to hlavně ve vlastním vápně. Musím hráče pochválit, jak to odmakali. Nakonec byli i odměnění tím, že domácí své gólové šance nevyužili."

FK Mladá Boleslav – 1. FK Příbram 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Marek – Váňa, Vaňkát. Žluté karty: 13. Antwi (PRI), 90. Tregler (PRI). Neproměněná penalta: 83. Ladra (MBL), mimo branku.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Fulnek (46. Douděra), Takács, Křapka, Preisler – Dancák, Budínský (72. Skalák) – Malínský (46. Matějovský), Ladra, Zmrhal (72. Drchal) – Michal Škoda.

1. FK Příbram: Šiman – Nový, Kvída, Mezera, Cmiljanović – Antwi (70. Lalkovič), Zorvan, Tregler, Jan Rezek (C) (90+3. Obdržal), T. Pilík – Lubega (57. Voltr).