Nejzkušenější posilou je Milan Jirásek. Osmadvacetiletý středopolař fotbalově vyrostl ve Spartě a má zkušenosti i s italským fotbalem. Z pražské Letné se v šestnácti letech přesunul do akademie Interu Milán, za který nastupoval v dorosteneckých a juniorských výběrech. Během hostování v Sassuolu si navíc připsal i jeden start v italské Serii A. V mládeži nastupoval i za reprezentační výběry.

Po návratu z Itálie do Sparty hostoval postupně ve slovenské Senici, v Teplicích a v Baníku Ostrava. V roce 2018 přestoupil do Bohemians a poslední tři roky byl už kmenovým hráčem Baníku, odkud nyní přestoupil do Mladé Boleslavi. Za Středočechy už odehrál obě přípravná utkání, při výhře 4:1 nad Pardubicemi se dokonce blýskl pohledným gólem.

Zdroj: Jiří KorosZ druholigové Dukly Praha přichází do Bolky obránce Dominik Preisler, který za nový tým stejně jako Jirásek odehrál oba přípravné zápasy. Za Duklu na podzim roku 2015 debutoval v nejvyšší soutěži a strávil v jejím dresu většinu svého fotbalového života. Celkem v první lize odehrál 34 utkání a dal čtyři branky. Někdejší mládežnický reprezentant přichází z pražského klubu na půlroční hostování, součástí dohody je i opce na budoucí přestup.

Naopak natrvalo se do Boleslavi stěhuje Preislerův spoluhráč Samuel Dancák. Třiadvacetiletý slovenský záložník přestoupil do Dukly v roce 2016 z dorostu Košic. Na jaře 2019 stihl před sestupem Pražanů odehrát tři utkání v první lize, v uplynulých dvou sezonách už byl stálicí v sestavě a ve třiceti druholigových utkáních nastřílel tři góly. Rovněž třetí posila má reprezentační zkušenosti ze slovenských mládežnických výběrů.

Celkem Jarolím ve svém týmu přivítal čtyři nové tváře, už minulý týden dotáhla Boleslav dohodu s Plzní o hostování zkušeného obránce Radima Řezníka.

Zdroj: Jiří Koros