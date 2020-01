Fotbalisté Vlašimi přijeli do města automobilů k dalšímu přípravnému zápasu. Domácí prvoligová Mladá Boleslav nakonec hráče áčka, před pátečním přesunem na soustředění na Maltu nechala odpočívat a na hřiště poslala vesměs hráče B týmu. Jediným prvoligovými starty ošlehaným plejerem byl levý obránce Antonín Křapka. Za hosty naopak nastoupila trojice kmenových borců z Boleslavi, které Sellier & Bellot testuje – Dominik Hašek, David Komárek a Michal Dohnalík.

Na kvalitě zápasu to ale pranic neubralo. V konfrontaci třetiligového fotbalu s druholigovým uspěli překvapivě domácí mladíci, kteří čtrnáctý celek druhé české nejvyšší soutěže porazili 3:0.

„Dostali jsme tvrdou lekci z přímočarosti,“ zhodnotil trefně utkání hostující kouč Daniel Šmejkal. Jeho tým absolutně nechytil začátek zápasu, když po devíti minutách prohrával 0:2. Skóre otevřel z pokutového kopu Hönig, o chvíli později se trefil po rohovém kopu zmiňovaný bek Křapka.

„Škoda velmi špatného vstupu do zápasu, protože pak už se hrálo vyrovnané utkání. Zápas nás posadil zpátky na zem,“ hodnotil hostující kouč první porážku v zimní přípravě. Ve zbytku poločasu a hlavně v tom druhém, v němž oba celky výrazně pozměnily sestavy, už měli své šance i hosté. Dvě nadějné standardky ale kopli hostující exekutoři mimo branku, zbytek šancí, včetně samostatného úniku, ale pokryl vytáhlý brankář Mikulec. „Měli jsme tam několik dobrých situací, ale nešla nám předfinální fáze,“ dodal kouč Šmejkal.

Jeho tým před startem zimy přivedl několik hráčů na testování. O tom, jak si zatím vedou, ale nechtěl kouč Šmejkal příliš mluvit: „Teď po zápase máme sezení a budeme probírat, jak to bude dál, takže zatím podrobnosti sdělovat nechci.“ Co ale kouč sdělil je, kde by chtěl ještě posílit: „Máme vyhlédnuté nějaké hráče, které bychom chtěli přivést i bez zkoušení. Jména vám neřeknu, ale jedná se o posty středního záložníka a útočníka, křídlo a krajního obránce.“

Mladá Boleslav – Vlašim 3:0 (2:0)

Branky: 5. Hönig, 9. Křapka, 87. Blazko. Rozhodčí: Pechanec. Diváci: 85.

Mladá Boleslav: Mikulec – Křapka, Glöckner, Rudzan, An Jue Joon (56. Moravčík) – Grigoryan (67. Bejbl), Hampl, Hönig (46. Dib), Auer (46. Shkyria) – Provazník (71. Komma), Choi Se Jun (56. Blazko).

Vlašim – I. poločas: Řehák – Hašek, Štochl, Broukal, Vondra – Janda, Breda, Komárek, Vrána – Dohnalík, Dias. II. poločas: Bačkovský – Kadlec Mil., Hašek, Broukal, Kadlec J. – Sváta – Bulíř, Januška, Svoboda, Plachý – Fotr.