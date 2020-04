Fotbalisté FK Mladá Boleslav samozřejmě této možnosti využijí. „Mohu potvrdit, že v pondělí skutečně začneme, za dodržení přísných podmínek, s tréninkem,“ prozradil Deníku manažer komunikace mladoboleslavského fotbalového klubu Jiří Koros.

A jak konkrétně bude trénink v areálu městského stadionu vypadat? „Hráči budou rozděleni do čtyř šestičlenných skupinek, pátou speciální pak utvoří brankáři,“ přibližuje Koros. Podle něj dostaly všechny kluby od Ligové fotbalové asociace přesný manuál, jak postupovat při dodržování přetrvávajících bezpečnostních opatření: „Celý areál městského stadionu je uzavřený, což je pro nás výhoda. Máme tady navíc i dostatek hřišť, kde se mohou hráči rozmístit. Hráči nesmí do budovy, to znamená, že na trénink přijedou už převlečení, po tréninku se pak u auta převléknou do suchého a odjíždí zpět domů. K dispozici bude jedna toaleta, kde bude připraven dostatek dezinfekce.“

Platit by přitom mělo, že hráči během tréninku nemusí mít nasazené roušky, zároveň však platí, že k sobě nesmí blíže než na dva metry. Tréninkový plán je podle Korose takto nastavený zatím od pondělí do pátku, víkend budou mít hráči volný.

Týden už podobná praxe funguje v Německu. „Jsme rádi, že můžeme trénovat aspoň trochu jako tým,“ řekl devětadvacetiletý záložník Vladimír Darida, který obléká dres Herthy Berlín. „Jsme na hřišti čtyřikrát v týdnu. Ale je to hodně vzdálené klasickému tréninku. Nesmíme na dva metry k sobě, ani do posilovny nebo kabiny. Přijedeme, odtrénujeme hodinku a zase co nejrychleji domů,“ popisuje Darida. A dodává: „Trénujeme s míčem u nohy, ale víceméně jen běháme, nabíráme kondici. Jsou tam i nějaké nahrávky ve dvojicích nebo ve trojicích, ale nic víc se teď nacvičovat nedá. Žádné herní kombinace, souboje jeden na jednoho.

Kdy budou moci na hřiště vyběhnout alespoň k tréninku i amatérští plejeři je zatím ve hvězdách.