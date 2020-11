„Co se týče průběhu, tak jsme šli zaslouženě do vedení 2:0, ale po zkušenostech s Budějovicemi jsme věděli, že je to ošidný výsledek. Proto jsem rád, že přišla uklidňovací branka do šatny, myslím, že ta utkání rozhodla,“ připomněl domácí kouč Jozef Weber poslední domácí zápas, v němž Boleslav v samém závěru přišla o body po inkasovaném gólu na 2:2.

Zmiňovaný gól na 3:0 dal Pardubicím těsně před odchodem do kabin brazilský defenzivní univerzál Marco Túlio, pro kterého to byla premiérová ligová trefa. Jako důležitý moment ji označil i obránce Jakub Klíma. „Byl do šatny, to bylo hrozně důležité. Na oba týmy to vždycky má psychický vliv, myslím, že to rozhodlo,“ řekl dvaadvacetiletý bek.

Na hřišti to ale po změně stran moc znát nebylo. Boleslav naopak možná vědomím třígólového vedení trochu polevila a Pardubice zvýšily aktivitu. „Mrzí mě, že jsme to nastavené tempo nevydrželi celý zápas. Ono to ale ani tak úplně nejde, hrát celý zápas do plných. Polevení tam přišlo, škoda, ale myslím, že jsme se s tím poprali,“ líčil Klíma.

Výpadek viděl i trenér domácího týmu. „Ve druhé půli jsme na chviličku trochu vypnuli, i když jsme se na to celý týden připravovali. Proto jsme i rychle střídali. Do té pětašedesáté minuty jsme trochu vypadli z role a k hráčům za tu pasáž budeme kritičtí,“ prohlásil Weber.

Právě při střídání měl šťastnou ruku, žolík z lavičky Václav Drchal přidal po centru Jakuba Klímy čtvrtou domácí branku. Skóre pak uzavřel hostující David Huf, který se po zmatcích v domácím vápně nejlépe zorientoval a propálil Mikulce. Mladý brankář Boleslavi tak přišel o třetí čisté konto sezony a Klíma s Weberem se shodli, že je inkasovaná branka mrzí.

Oba nicméně vysokou výhru kvitovali. „Opravdu to pro nás je velmi důležité. Potřebovali jsme ty body a potřebovali jsme se trochu uklidnit a vzchopit,“ uzavřel své hodnocení Klíma.

Podobně se vyjádřil i šéf boleslavské střídačky, který doufá, že tým na dobré výkony v jednotlivých poločasech proti Jablonci, Slavii a Pardubicích naváže „Doufám, že nám výhra zvedne sebevědomí, a že ty dobré úseky už budou devadesátiminutové,“ řekl závěrem.