„Vítězství vypadá jednoznačně, ale tak jednoznačné nebylo. Ani se mi nechce mluvit o tom začátku, až se z toho vyspím, tak něco řeknu v kabině. Jak na Bohemce, tak tady byl ten start špatný,“ láteřil domácí trenér Jozef Weber. Už po třech minutách totiž jeho tým prohrával. Z levé strany nacentroval Zapalač a hlavičkující René Dedič usměrnil míč na zadní tyč, Šeda na něj nedosáhl.

„Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, dali jsme pěknou branku. Celý první poločas se nám vydařil, co se kombinace a přechodu do útoku týče,“ líbilo se opavskému trenérovi Ivanu Kopeckému.

Domácí se do hry dostávali pomalu a poprvé ohrozili soupeřovu branku až po téměř půlhodině, kdy rána Budínského z přímého kopu skončila těsně vedle. Vzápětí po rohu hlavičkoval kapitán Boleslavi Takács, jeho zakončení vytěsnil gólman Fendrich.

Potom sáhl domácí kouč k netradičnímu kroku. Po třiatřiceti minutách stáhl ze hry hned dva hráče – Hubínka a Fulneka na hřišti nahradili Mešanovič a Matějovský. „Museli jsme s tím něco udělat, rozhodně to ale nebylo o těch dvou hráčích,“ okomentoval svůj taktický záměr Weber. Muris Mešanovič se posléze ukázal jako platný žolík, sotva po dvou minutách si na rohu velkého vápna přehodil balon na levačku a krásnou střelou vyrovnal.

Velkou šanci potom neproměnil Bucha, který se proháčkoval před opavskou branku, jeho ránu ovšem zablokovali obránci. Právě Pavel Bucha se ovšem ještě před přestávkou dočkal, po hezké souhře a nezištné nahrávce Ladry po zemi překonal Fendricha a poslal Boleslav do vedení. Domácí pokračovali ve zlepšeném výkonu i po pauze. Nejprve neproměnili dvě šance, potom ale ještě navýšili svůj náskok. Čtvrt hodiny před koncem zahrával Lukáš Budínský přímý kop z levé strany a zvolil přímou střelu, která po teči zdi zamířila mimo Fendrichův dosah.

„Dostali jsme smolnou branku, tečovanou. To byla škoda, protože jsme měli situace, kdy jsme mohli dát gól,“ posteskl si Kopecký v narážce na dvě šance svého týmu. Dediče ovšem zastavil ofsajd a unikajícího Václava Jurečku na poslední chvíli parádním skluzem odzbrojil Daniel Pudil. Ještě jednou se tak radovali domácí, po Matějovského rohu se k hlavičce protlačil Ladislav Takács a uzavřel skóre na konečných 4:1.

„Paradoxně nejlepší výkon ze tří zápasů, ale soupeř nás potrestal, byl produktivnější. Šance jsme si vytvářeli, ale je důležité je proměnit. Na Boleslavi jsme si vytvořili šest šancí, a proměnit jen jednu, to je proste málo,“ mrzela Kopeckého neproduktivní ofenziva.

Naopak jeho boleslavský protějšek byl pochopitelně spokojený. „Mám radost, protože i když se o tom tolik nemluvilo, tak jsme gólu moc nedávali – od play off se Zlínem jen jeden nebo dva, proto jsem rád, že jsme se dneska střelecky našli, a že góly dali i jiní hráči než jen Komli (Nikolaj Komličenko), takže jsme nečitelní,“ líbilo se Weberovi střelecké procitnutí Boleslavi.

Vysoká výhra by Středočechům měla pomoci i směrem k odvetě předkola Evropské ligy proti Šymkentu, které je na programu ve čtvrtek. „Mělo by nám to spravit náladu, sami víme, že ve čtvrtek tomu chyběly góly. Hráči se střelecky probudili, pomohly nám dvě standardky,“ pochvaloval si Weber. „Co jsem se díval, tak Ordabasy zase vyhrálo obvyklým způsobem 1:0, takže góly moc nedává ani nedostává. Taková přestřelka tam asi nebude,“ dodal před dalekou cestou na východ.

Michal Konvalina