ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Již v minulém týdnu trénovali ve dvojicích, od pondělí do pátku naplánovaný tréninkový program v sedmi až osmičlenných skupinách. „Profesionální hráči, jejichž zaměstnáním je fotbal, bez tréninku a zápasů hodně strádali, ať si o tom kdokoliv myslí cokoliv. Prostě šest týdnů nemohli vykonávat své zaměstnání. Nyní se k němu vrací a já jsem spolu s nimi rád,“ jednoznačně uvítal možnost sejít se na hřišti, byť v omezeném počtu, kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber. A pokračoval: „Ve specifické situaci všechny požadavky české vlády a fotbalové asociace dodržujeme, trénujeme ve skupinách na oddělených hřištích v areálu městského stadionu i fotbalové akademie bez využívání sociálního zařízení, což je hodně nezvyklé, ale v této mimořádné situaci to jsou záležitosti, které je nutné brát s nadhledem a pozitivně."

Během nečekaného „volna“ se ale neflákali. Každý z hráčů měl speciálně připravený tréninkový plán. „Většina hráčů tréninkové plány splnila. Neříkám, že všichni na sto procent, protože některým situace a okolnosti neumožnily trénovat tak, jak měli sepsáno. V takových případech jsme trénink individuálně upravovali," uvedl kondiční trenér Pavel Čvančara, jenž netajil, že nastalá situace byla pro všechny nová. „A to pro kluky i pro mě. I když hráči zadané plány plnili, je samozřejmé, že když trénují individuálně, tak nikoliv v takové intenzitě, která by byla potřeba. I když se snaží, zatížení není optimální," dodal Pavel Čvančara, který kromě angažmá v Mladé Boleslavi zastává post kondičního trenéra také u českého národního týmu.

A jak výše zmíněná opatření vypadají? Hráči přijíždějí z domova v tréninkovém oblečení a po skončení tréninkové jednotky hned odjíždějí, protože interiér s hráčskými kabinami a sociálním zázemím je nepřístupný. U tréninkových ploch mají k dispozici občerstvení, desinfekci, rukavice, papírové utěrky. Trénují v sedmi až osmičlenných skupinách pod lékařským dohledem a po skončení tréninků všechny míče i další tréninkové pomůcky podstoupí důkladnou desinfekci.

Mladoboleslavští fotbalisté a trenéři mají velkou výhodu, že mohou využívat rozsáhlý areál městského stadionu se čtyřmi hřišti i místní fotbalové akademie se dvěma hřišti, všechny s kvalitně připravenou přírodní trávou.

Do částečně společné přípravy se vrhli s nadšením. „Na všech vidím obrovskou chuť, protože pauza bez míče a spoluhráčů byla nezvykle dlouhá. Každý na sobě pracuje velmi intenzivně, aby se co nejdříve vrátil do formy, v jaké byl před karanténou," všiml si Pavel Čvančara. Hráči se na hřišti nešetří, na nezvyklé podmínky si nestěžují a únavu po pondělním tréninku označili za příjemnou.

„Běhání na hřišti bylo jiné, než předchozí individuální v lese. Přihrávková cvičení a střelba byly v rámci možností dobré. Chceme se co nejlépe připravit, měsíc není zase tak dlouhá doba, abychom zapomněli hrát fotbal. Až to vypukne, nikdo se nebude ptát, co bylo před tím, než se začalo zase hrát a bodů musíme nasbírat co nejvíce," vyjádřil po pondělním trénování mínění hráčské kabiny záložník Lukáš Budínský.

„Podstatou současného trénování je navrácení hráčů do provozní teploty a zdokonalování základních dovedností, jako jsou přihrávky a střelba. Před obnovením ligových zápasů jsou na přípravu hráčů různé názory, ale za sebe se možná pro někoho nepopulárně dost divím, že místo toho, aby fotbalisté a trenéři bojovali za to, aby se co nejdříve začalo hrát, tak někteří hledají různé výmluvy, proč tomu tak nemůže být,“ diví se kouč Weber. A dodává: „Za sebe i za hráče, s nimiž jsem mluvil, říkám, že bych hrál třeba už za čtrnáct dnů nebo za tři týdny. Spekulovat, kolik týdnů je potřeba na přípravu, mně připadá skoro směšné. Zvládnout zápasové zatížení neděle-středa-neděle by neměl být problém. Mrzí mě řeči, že by pro hráče po středečním zápase bylo únavné v pátek usednout do autobusu a jet na víkendový zápas. Takové nahlas vyřčené obavy fotbalu a všem, kteří v něm pracujeme, až škodí. Pro fotbal je nejdůležitější, aby se co nejdříve začalo hrát. Věřím, že hráči se přizpůsobí a zvládnou to. Nehledejme žádné výmluvy a udělejme všechno pro to, aby se co nejdříve hrálo!"