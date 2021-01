Mladá Boleslav se stále pohybuje jen těsně nad hranou sestupu. Na ještě nesestupové patnácté příčce se drží před Brnem a Příbramí, které mají rovněž deset bodů. Poslední Opava má bodů sedm, ale zase má odehráno o jeden zápas méně.

„V našem postavení je pro nás každý zápas nesmírně důležitý a potřebujeme bodovat proti každému soupeři bez rozdílu, což platí i pro utkání na Spartě,“ prohlásil před zápasem trenér Boleslavi Karel Jarolím.

Ten stále čeká na první soutěžní výhru po návratu do Boleslavi. A na Spartě jeho tým rozhodně nečeká nic jednoduchého – i s přihlédnutím k tomu, že se v mužstvu množí absence.

Zranění jsou brankář Mikulec, stoper Tatajev, záložníci Jirásek a Takács i útočník Drchal, který by však stejně proti Spartě nastoupit nemohl kvůli klubové dohodě v rámci podmínek hostování. Nemoc do hry nepustí obránce Řezníka, nejistý je start dalšího zadáka Šimka. Hrát nemůže ani záložník Dancák, jenž si odpykává disciplinární trest za vyloučení v minulém kole.

Minulý týden proti Brnu Boleslav doma jen remizovala 1:1, ačkoli po většinu zápasu byla herně lepší. Alespoň jeden bod zajistil parádní trefou ve druhé půli lídr týmu Matějovský, který se vrátil po téměř roční pauze způsobené problémy s achilovkou.

„Mrzí mě, že jsme to proti Brnu nezvládli, protože od úvodních minut jsme měli navrch. Říkal jsem si, že mohou udeřit jen z nějaké standardky, což se bohužel stalo. O to těžší jsme si to udělali, ale byl ještě čas to otočit. Byli jsme lepším týmem, ale nedokázali jsme to bodově vyjádřit,“ uvedl po utkání devětatřicetiletý záložník, který se do ligového kolotoče vrátil coby střídající hráč, když ještě v první půli nahradil zraněného Jiráska.

Sparťané po zimní pauze odehráli už dvě utkání, minulou neděli remizovali na Baníku 0:0 a ve vloženém kole ve středu vyhráli 3:0 na hřišti Opavy. Výsledkově se tedy návrat do ligy vcelku povedl, nikoliv však herně. S projevem v obou zápasech byli sami Pražané nešťastní, proti Baníku vůbec nevystřelili na branku a ani s Opavou nebyli lepším týmem.

„Hra se mi nelíbila. Soupeř byl velmi důrazný. My jsme chtěli kombinovat zezadu, ale spoustu akcí jsme buď zkazili přihrávkou, prohráli jsme souboje nebo měli špatný výběr místa. Z tohoto pohledu jsem rád, že jsme byli efektivní v útočné fázi,“ řekl po středečním zápase kouč Letenských Václav Kotal. I přesto se jeho svěřenci dál drží na třetí příčce tabulky – a se stejným bodovým ziskem, jako má druhý Jablonec.

V dalším utkání bude domácí trenér doufat ve zlepšení svého týmu. Proti bude hostující Boleslav, která bude usilovat o první soutěžní výhru pod vedením Karla Jarolíma. Utkání začíná v neděli v 18:30 na trávníku pražské Generali Areny na Letné.