„Pro všechny je to výhoda a také logické vyústění situace,“ říká Lumír Sedláček, bývalý výborný záložník, nyní sekretář prvoligové Opavy.

Pokud by se jelo v klasickém módu, začal by termín 26. ledna. Jenže první liga se rozběhne kvůli našlapané termínovce (některé týmy mají odehrát ještě 22 zápasů, většina 20) už 15. ledna.

FORTUNA:LIGA by totiž měla být uzavřena do konce května. To je nezbytné, protože už druhý červnový týden má podle plánu odstartovat mistrovství Evropy, kam se česká reprezentace probojovala. „Transfery hráčů se mohou řešit dříve a ti budou už tak k dispozici pro první jarní kolo. My tuto změnu kvitujeme s povděkem,“ doplnil Sedláček.

Ano, jeho Opava potřebuje posily hned na úvod druhé čísti soutěže. V tabulce je poslední a dělá všechno pro to, aby okysličila kádr a zachránila se.

Rychlý konec

Všeobecné nadšení však ve fotbale nepanuje. Důvod? Datum, kdy přestupní okno končí. Osmého února.

Pro elitní společnost je to celkem marginální záležitost, ale pro druhou ligu ne. Ta totiž startuje až první březnový víkend. „Přijímáme to, víme, že není jednoduchá doba,“ pronese Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce Králové, vedoucího mančaftu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Ale jisté výhrady máme. Hodilo by se nám, kdy bylo okno delší.“

Je to logické. Během února by mohly kluby ještě využít zkoušky hráčů, rozhodovat se podle aktuálního stavu. Takto budou muset uzavřít kádry už měsíc před startem jara.