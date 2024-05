/GLOSA/ Kdo je víníkem ne úplně zvládnutého pozápasového dění na mladoboleslavském stadionu při zápasu se slavící pražskou Spartou?

Fotbalisté Sparty po skončení utkání v Mladé Boleslavi oslavili druhý titul v řadě. | Video: Martin Bouška

Snad ještě více než o 38. titulu pražské Sparty se po zápase v Mladé Boleslavi mluví o pokažených oslavách jeho zisku.

Předně bych chtěl Spartě k jejich zaslouženému ligovému vítězství pogratulovat. Druhý rok mají bez debat nejlepší tým v lize, fotbal dělají na evropské úrovni, a to i společně se Slavií, nejenom na hřišti, ale také v marketingu a v péči o fanoušky. V jejich podání se pojetí „dělání fotbalu“ blíží tomu, jak se to dělá v mnou obdivovaném a za vzor dávaném Německu.

Ale zpět k sobotě. Sparta na hřišti jasně Boleslavi ukázala, jak se hraje fotbal. Z formy hrající domácí jenom přihlíželi, jak si jde Sparta pro titul. Jeho oslavy se pak trošku zvrtly. A na vině rozhodně není domácí klub. Proč?

FK Mladá Boleslav coby pořadatel utkání plně zodpovídá za jeho hladký průběh a také nese na svých bedrech zodpovědnost za bezpečnost všech jeho účastníků. Hráčů, rozhodčích, diváků. Pokud se Boleslav rozhodla, že nechce, aby se bezprostředně po utkání pohybovali po jejím hřišti diváci, je to její svaté právo.

Hlasatel deset minut před koncem zápasu minimálně dvakrát jménem policie ohlásil, že vstup na hrací plochu není dovolený. To demonstroval navíc dvě minuty před koncem preventivním nástupem pořadatelů a policistů. Jako fanoušek s tím mohu nesouhlasit, může mě to strašně sr*t, ale prostě jsem povinen to respektovat.

Pokud ne, nemohu se divit tomu, že bude následovat zásah policejních složek. O to zarážející byl pro mne fakt, že v sobotu se přes policejní zátaras dostalo i několik dětí společně s jejich rodiči… Jsem dalek toho soudit, zda zásah všech přítomných strážců zákona byl adekvátní a postupem správný, to nechť vyhodnotí jejich nadřízení. Minimálně ale chování několik desítek fans, správný nebyl.

Slavit na hřišti s hráči je samozřejmě hezký zvyk, k vidění je na mnoha stadionech nejen v evropských zemích. Za vzor je dáván například nedávný titul fotbalistů Leverkusenu v již zmiňovaném Německu. Ovšem je tu jedno ale. To ale je, že to bylo na domácím stadionu. Na stadionu, kde za vše zodpovídá domácí tým. Boleslav se rozhodla si to nelajznout. Protože pokud by se nedej Bože něco stalo, byla by popotahována ona.

Sám si pamatuji, jak jsem pobíhal po libereckém hřišti ve druhé boleslavské ligové sezoně po postupu hostů do kvalifikace Ligy mistrů. Pobíhání to bylo příjemné až do té doby, než s námi začali pobíhat také domácí fanoušci. I to se mohlo v sobotu v Boleslavi stát.

Domácí FK vyšel hostujícím fanouškům vstříc a vyhradil jim celou východní tribunu. Stalo se tak poněkolikáté a rozhodně to je krok správným směrem. Atmosféra zápasu byla díky tomu naprosto elektrizující. Hostující fans se jim odvděčili jak? Běháním po hřišti i přes prosbu, aby tak nečinili.

Takže ze strany domácí Bolky tak trošku pro dobrotu na žebrotu. Takže v příští sezoně bude vedení klubu asi hodně přemýšlet, zda hostům velkoryse celou tribunu poskytnout, nebo ji nechat jako ve zbytku prázdnou, respektive vyhrazenou pro držitele permanentek.

Fotbal by tak opět zaplakal. A opět by to nebylo vinou Boleslavi…

