Příznivce fotbalové Mladé Boleslavi naštvalo v uplynulých dnech vedení klubu, které ukončilo spolupráci s trenérem Markem Kuličem a jeho realizačním týmem. Fanoušci proto na sociálních sítích kritizují vedení a někteří dokonce volají po konci prezidenta klubu Josefa Dufka a generálního ředitele Davida Trundy. I proto klub na svých sociálních sítích vypnul komentáře u příspěvku, v němž představil nového hlavního kouče Davida Holoubka.

Josef Dufek. | Foto: Deník/Jiří Macek

„Nový level komunikace profesionálního klubu nejvyšší české fotbalové ligy při oznámení nového trenéra. Aneb, udělali si sociální sítě, ale chodili jim tam lidi,“ upozornil na vypnuté komentáře uživatel Twitteru Venca Jareš.

„Jestli chceš cokoliv komentovat, pošli to do datovky,“ přidal se v komentářích bývalý novinář Filip Horký. Právě prostřednictvím datové schránky měl totiž bývalý trenér Kulič obdržet informaci o svém odvolání.

„Oni se chtějí na Twitteru cítit stejně jako na domácím stadionu,“ rýpl si do mladoboleslavského klubu, který má třetí nejnižší návštěvnost na domácích zápasech napříč ligou, další komentující.

A co že tedy vedlo klub k tomu, aby na svých sociálních sítích zrušil možnost komentovat publikované příspěvky? Velká vlna nevole a kritiky, která se objevila v komentářích po odvolání dosavadního trenérského štábu.

„Vyhodit nejlepšího trenéra, který tu byl za posledních X let. Takto se nedělá fotbal. Kulda přilákal diváky a jeho fotbal bavil. Nu, tak teď bych vedení a partnerům přál pod novým koučem sestup,“ napsal na Facebooku jeden z uživatelů pod přání klubu do nového roku.

A rozhodně nebyl sám, kdo s krokem vedení nesouhlasil. Mladá Boleslav skončila po podzimu sedmá, ale pozici si pokazila až v posledních zápasech, kdy se jí nedařilo. Ještě na setkání s fanoušky, které proběhlo čtyři kola před koncem, přitom byla nálada dobrá a na Kuličovu hlavu se snášela chvála. Nepodařené poslední zápasy ale vedly k jeho odvolání.

„Zoufalství Dufka, snad mu to jaro vrátí i s úroky. Možná byl s Kuchtou v Belmondu a zbláznil se. Mára Kulič odvedl kus práce,“ napsal na Facebook jeden z příznivců klubu.

Nespokojenost se změnou trenéra a rozhodnutím vedení dal ale hlasitě najevo i jeden z bývalých hráčů Mladé Boleslavi Václav Koloušek.

„Tohle popřejte Kuldovi a spol přes datovku, vy klauni! Nechápu ty, co vám tam dají peníze na tenhle cirkus! Škodovka by vám to měla ořezat ty peníze za tuhle vaší koncepci nebo spíš pseudo řízení klubu! Ano, píše to Václav Koloušek, odchovanec, za kterého ve své době klub inkasoval nemalé peníze. Bohužel, když vidím tuhle politiku klubu a chování k trenérům bez respektu, tak si říkám, co tohle vedení ve fotbale dokázalo. Prodat pár hráčů za velké peníze, ale kam šly ty peníze… Na fotbal tam lidi nechodí, protože jim vadí přesně tohle chování vedení! Koncepce 0. V zahraničí by už vás ultras dávno vyhodili protože takhle se fotbal nedělá! V Sobotce by to možná fungovalo,“ napsal hodně rázně bývalý reprezentant.

Někteří fanoušci na sociálních sítích dokonce volají po konci prezidenta klubu Josefa Dufka a generálního ředitele Davida Trundy. Udobřit si je dokáže klub pravděpodobně jen dobrými výsledky v jarní části sezony, v níž se bude prát o účast ve skupině o titul. Pokud se týmu nebude dařit, dá se naopak očekávat, že kritika a nevole fanoušků dál poroste.