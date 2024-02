Fotbalisté Mladé Boleslavi zakončili podzim FORTUNA:LIGY na sedmém místě tabulky a během zimní přestávky prošli změnou realizačního týmu. Do druhé části sezony vstoupí pod novým vedením už v sobotu na půdě plzeňské Viktorie. „Jsme dobře připravení,“ hlásí na konci přípravy zkušený obránce Marek Suchý. Dokáže se spolu se svými spoluhráči ještě probojovat do skupiny o titul, aby Mladoboleslavští usilovali o účast v pohárech?

Fotbalisté FK Mladá Boleslav na soustředění v Turecku porazili FK Buducnost Podgorica 2:0 | Foto: Jiří Koros

Fotbalisté Mladé Boleslavi absolvovali v rámci zimní přípravy celkem šest duelů, z nichž si odnesli čtyři výhry a dvě remízy. V rámci Tipsport ligy remizovali s Teplicemi 2:2 a zvítězili nad Varnsdorfem 4:0. Jediný domácí čistě přátelský zápas Středočeši ovládli, když porazili Táborsko 2:0.

Zbytek zápasové přípravy pak svěřenci trenéra Davida Holoubka odehráli na soustředění v Turecku. Tam porazili ukrajinský celek Cherkasy 5:1 a černohorskou Budoucnost Podgorica 2:0 a remizovali s bulharským Ludogorcem 1:1.

„Jsme spokojení s nastavením procesů přípravy na zápas a hodnocení zápasu, ale výsledky nepřeceňuji. Jsou jenom dobrým odrazovým můstkem, v lize nás čeká trochu jiný sport. Pro nás byla důležitá intenzita hry a účelnost pressingu, přepínání z výstavby hry do defenzívy, což byly nejzásadnější věci. Z toho se zrodila vítězství a méně inkasovaných gólů. Nyní se je budeme snažit přenést do mistrovské sezóny,“ hodnotil přípravnou fázi asistent trenéra Marek Jarolím pro klubový web.

„Výsledky v přípravě nepřeceňuji. Jsem spokojený s přístupem hráčů. Stejnou intenzitu a pracovitost vidím na trénincích i v zápasech. My trenéři jsme od toho, abychom tento přístup udrželi. Opakovaně vysvětlujeme hráčům, že jiným směrem se dnešní fotbal neubírá. V přípravě jsme obdrželi jen čtyři góly, což je souhrn toho, na čem společně pracujeme. To není o zlepšení bránění, ale o zlepšení celkového pojetí hry. Věřím, že to přeneseme z přípravy do ligy, hráčská kvalita v mužstvu je,“ doplnil jeho kolega Jan Jelínek.

Všichni hráči v čele se zkušenými Markem Suchým a Markem Matějovským si během zimy museli zvyknout na celý nový realizační tým. Dosavadního kouče Marka Kuliče spolu s jeho asistenty totiž vedení klubu po podzimu odvolalo. Ke kormidlu se postavil dosavadní trenér reprezentační devatenáctky David Holoubek.

„Každý trenér má svoji vizi a té současné jsme se jako tým přizpůsobili velmi rychle. Máme na to hrát fotbal, který po nás nový trenérský štáb chce, a proto věřím, že budeme úspěšní. Trenér nám své představy nastínil, snaží se bavit se všemi, je velice férový, všichni jsme přípravu brali, že hrajeme o místo a taková zdravá konkurence musí být. Každý do přípravy dával všechno, co mohl, vnímal jsem, že od každého hráče byl přístup velice dobrý a že všichni makali,“ pochvaloval si obránce Suchý.

Právě bývalý reprezentant patří ve středočeském klubu k hlavním stavebním kamenům týmu, což potvrdil i v přípravě, kde jako jeden z pouhých sedmi hráčů zasáhl do všech duelů.

Nejlepší dojem ale zanechal útočník Matěj Pulkrab. Ten během 17 zápasů v dosavadním průběhu sezony nastřílel jen tři branky. Za šest utkání přípravy se však prosadil rovnu pětkrát! Dvěma góly se k němu přidal Andrej Kadlec a po brance vstřelili i Jan Buryán, Ondřej Karafiát, Ladislav Kodad, Vasil Kušej, Tomáš Ladra, Marek Matějovský, John Solomon, Martin Suchomel a Patrik Žitný.

„Samozřejmě všichni víme, hráči i trenéři, že to byla příprava, ale zároveň máme všichni mentalitu s touhou po vítězství v každém zápase a každou vyhranou přípravou ji rozvíjíme, i když její význam nepřeceňujeme," uvedl k výkonům v přípravě Suchý.

Jeho a zbytek týmu každopádně nečeká snadný návrat do sezony. První zápas odehrají Mladoboleslavští v Plzni a hned o týden později přivítají doma Baník Ostrava. Třetí jarní kolo pak sehrají Středočeši v Hradci Králové.

„Ligové zápasy jsou vrcholem, pro který to všichni děláme, trenéři i hráči. Hlavně na první zápas v Plzni proti špičkovému týmu ve špičkovém prostředí se já osobně těším neskutečně,“ prozradil před svým debutem na boleslavské lavičce Jelínek.