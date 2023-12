„Na tiskovce před sezonou jsem avizoval, že bych chtěl být do šestého místa a hrát skupinu o titul. Vedení si přeje poháry, máme to dobře rozjeté. Byli bychom alibisti a hlupáci, kdybychom řekli, že se o poháry nepopereme. Budeme bojovat, ale bude to strašně těžké. Je tam hodně vlčáků a každým kolem se to houpe. Je to těžké, ale chceme se o to porvat,“ vyhlásil hlavní trenér Marek Kulič na setkání s fanoušky čtyři kola před zimní přestávkou.

Jenže v následujících kolech si Mladoboleslavští situaci ještě zkomplikovali. S Plzní prohráli na domácím trávníku 1:3, na Slavii padli 0:2 a naposledy doma nestačili ani na Slovácko, jemuž podlehli 0:1. Jediný bod brali Středočeši po domácí remíze 2:2 s Karvinou a v tabulce FORTUNA:LIGY spadli s 27 body až na sedmé místo, tedy mimo skupinu o titul.

A jaká je situace okolo nich? Osmý Liberec ztrácí na celek z města automobilů dva body, devátí Bohemians pak už čtyři. Šestá Ostrava je s Mladou Boleslaví bodově vyrovnaná a pátá Olomouc má k dobru jediný bod. Až čtvrté Slovácko je už odskočené a má o osm bodů víc než Středočeši.

Kušejův přestup? Neřešíme, zní z Boleslavi. Co dál zaznělo na besedě s fanoušky?

Kromě nevydařeného závěru však můžou v Mladé Boleslavi mluvit o vydařeném podzimu, po kterém mají rozhodně o co hrát. Vrcholem byl domácí zápas proti úřadujícímu šampionovi, který outsider vyhrál po skvělém výkonu 3:1. Skóre otevřel Vasil Kušej a když Sparta srovnala, o další branky se postarali Marek Matějovský a Lamin Jawo.

Právě tito hráči mají velký podíl na tom, že Mladá Boleslav během podzimu nastřílela hned 35 branek, což je čtvrtý nejlepší počin v soutěži! Stejně branek dala například i Slavia, která ale odehrála o zápas méně, a lepší je už jen Plzeň a Sparta.

Směrem vpřed zářili šestigóloví Daniel Mareček a Vasil Kušej, pětigólový Lamin Jawo a Júsuf Hilál se čtyřmi vstřelenými góly. Další tři branky navíc přidal Matěj Pulkrab a po dvou gólech nastříleli hned čtyři další hráči.

Jednoznačně největší hvězdou podzimu se v mladoboleslavském dresu ale stal již zmiňovaný Kušej, který k šesti vstřeleným gólům přidal dalších sedm asistencí a v tomto ohledu je nejlepším hráčem celé soutěže. Ve třiadvaceti letech si řekl o nominaci v reprezentaci, kde se při debutu prezentoval skvělým výkonem, a v klubu si můžou mnout ruce, že jeho přestup do Utrechtu, o kterém se před sezonou mluvilo, nevyšel. Předem je ale jasné, že o talentovaného křídelníka bude v zimě zájem.

I proto bude muset Mladá Boleslav zapracovat na defenzivní hře a možná i na posílení zadních řad. Zatímco dopředu to totiž klape skvěle, vzadu to vázne a středočeský klub inkasoval během podzimu hned 33 branek. Hroší jsou už jen České Budějovice a Zlín.

Stálicí mladoboleslavské obrany je dál zkušený Marek Suchý, kterého doplňuje Ondřej Karafiát. Právě oni dva byli během podzimu nejvytěžovanějšími hráči klubu. V počtu vyhraných soubojů je však překonal jak Martin Suchomel, tak Benson Sakala. Karafiát naopak zářil v počtu získaných míčů a Suchý odváděl dobrou práci ve vzdušných soubojích.

Boleslav v útlumu. Konec podzimu jsme pokazili, smutnil Karafiát

V brance Mladé Boleslavi je jasnou jedničkou Matouš Trmal, který v lize nepustil mezi tři tyče nikoho jiného. Za 19 zápasů zastavil 63 střel a inkasoval 33x. Jen jednou jedinkrát navíc vychytal během této doby čisté konto, což by pro klub mělo být vztyčeným varovným prstem.

Jak totiž ukázala poslední kola, když se nebude dařit směrem vpřed, bude to mít Mladá Boleslav v zápasech hodně těžké. Kdyby navíc klub přišel o Kušeje, mohl by být ve velkých problémech. Důkazem můžou být prosincové zápasy. V nich Středočeši nastříleli jen pět branek, ale sami inkasovali rovnou jedenáctkrát. I proto by posílení obrany mělo být na stole.

„Víme, kde nás tlačí bota. Na vedení od nás dostali vytipované hráče, záleží, co vyjde a co ne. Máme vytipované hráče do obrany, zálohy i útoku. Uvidíme, co vyjde, jména vám říkat nemůžu,“ nechtěl být konkrétnější trenér Kulič. Jisté ale je, že fanoušci by si pod stromeček přáli posilu právě do zadních řad.

Podívejte se na fotogalerii z posledního podzimního utkání se Slováckem (0:1):