Jak se cítí před náročným programem čtyř zápasů v 11 dnech?

Marek Kulič: Ještě se neví, jak to bude s posledním zápasem. Tlačíme na to, aby se to hrálo aspoň v neděli. Máme ve středu Plzeň, v neděli Slavii a hned ve středu Karvinou. Uvidíme, jestli nám vyjdou vstříc, že by se hrálo se Slováckem v neděli. Mrzí nás odložené utkání s Karvinou, chtěli jsme ho hrát za každou cenu. Nejhorší byla předpověď, podle které má hustě sněžit. Když padají mokré velké vločky, tak to je na ukončení zápasu. Čeká nás teď náročných 12 dní, bude to komplikace a budeme muset rozložit síly. Odrazíme se od středečního utkání s Plzní. Všechny plochy byly pod sněhem, sklidili jedničku, ale chodíme trénovat na umělku. Umělka a tráva je něco úplně jiného. Je tam nevýhoda proti Plzni a Slavii, kde mají vyhřívané tréninkové hřiště. Nedá se nic dělat.

Vasil Kušej: Jsme dobře připravení, aspoň si vyzkoušíme náročný program. Kdyby se nám povedlo to uhrát, tak uvidíme, jaký program by nás čekal příští sezonu, pokud to udržíme. My hráči jsme na to připravení, budeme se s tím prát.

Před sezonou se mluvilo o cíli hrát ve skupině o titul. Je teď cílem postup do evropských soutěží?

Marek Kulič: Na tiskovce před sezonou jsem avizoval, že bych chtěl být do šestého místa a hrát skupinu o titul. Vedení si přeje poháry, máme to dobře rozjeté. Byli bychom alibisti a hlupáci, kdybychom řekli, že se o poháry nepopereme. Budeme bojovat, ale bude to strašně těžké. Je tam hodně vlčáků a každým kolem se to houpe. Je to těžké, ale chceme se o to porvat.

Foto: Ve středu má přijet Plzeň. Hřiště v aréně už má opět zelenou barvu

Jak to vypadá před zimním přestupovým obdobím s příchody a odchody? Co například možný odchod Vasila Kušeje?

David Trunda: V tento moment to funguje tak, že máme analytika klubu, máme vytipované hráče. Bavíme se o různých postech. Debatujeme o hráčích a teď zrovna jednoho řešíme. Je to otázka financí a transferů. Odchody jsou jedním ze zdrojů příjmů do pokladny klubu. Stabilita může být díky tomu. Vasil sem přišel, prožil určité období a v tento moment jsme se dohodli, že se k tomu nebudeme do konce této části sezony vyjadřovat. Je pro nás důležité, abychom měli klid. Mám radost, že se to teď děje i od jiných klubů. Nechtěli bychom se o tom moc bavit. Čekají nás důležité zápasy v krátké době.

Vasil Kušej: Máme domluvené určité věci už od doby, kdy se řešil přestup. To dodržují všichni. Zatím nic neřešíme. Co se bude dít po této části, neví asi nikdo. Momentálně není vůbec téma, aby se takové věci řešily. Uvidíme, jak tuhle část dohrajeme a jak pak bude komunikace vypadat.

Je ve hře možný příchod posily do obrany?

Marek Kulič: Víme, kde nás tlačí bota. Na vedení od nás dostali vytipované hráče, záleží, co vyjde a co ne. Musíme brát v potaz i to, že kádr je naplněný a budou muset být i odchody. Jde o ty hráče, kteří nedostávají moc šanci hrát. Máme vytipované hráče do obrany, zálohy i útoku. Uvidíme, co vyjde, jména vám říkat nemůžu. Teď je to ve fázi jednání. Hráči sem chtějí přijít, což je důležité. Musí to ale být vyvážené. Nemůžeme nakupovat, aby nás tu bylo třeba 35.

Co říkají na červené karty a tresty pro Bensona Sakalu a Dominika Kostku?

Marek Kulič: Vyloučení Kostky bylo absolutně nepochopitelné, to bylo na popud VARu. Rozhodčí nám pískl faul, měli jsme mít standardku. Sakala? Asi to byl faul na červenou, nebo druhou žlutou. Ale osm zápasů? To si asi Slovácko zabrečelo. Osm zápasů za tohle? Neuvěřitelné. Nechceme ale brečet na rozhodčí.

David Trunda: V zákulisí jsme se proti tomu odvolali, účastnili jsme se všech komisí, ale řekli nám, že se s tím nedá nic dělat. Porovnávali jsme záběry z jiných zápasů, bohužel se takhle rozhodli. Jsou to věci, které v tuhle chvíli nejde ovlivnit. My tady všichni zestárli o mnoho let. Je to nefér vůči těm klukům. Benson není bijec, hrozně ho to mrzelo.

Jaká je situace s Lukášem Maškem, který naposledy nastoupil za A tým na začátku října?

Marek Kulič: Vypadal zpočátku sezony velmi dobře, dostal i základní sestavu na Slovácko. Pro něj bylo špatně, že Vasil nikam neodešel, hrají podobnou pozici. Musíme si k tomu sednout a říct si, co s tím. Je to mladý talent a je potřeba, aby hrál. Do Chrudimi jsme například dali Krále, aby se adaptoval, je tam s ním velká spokojenost. Budou si ho přát do druhé ligy. To je náš cíl. Mášu budeme řešit, neprosazuje se tak, jak jsme očekávali. Teď v zimě se dohodneme a uvidíme, co dál. Je blbost, aby talent naší akademie nehrál.

Jaký bude plán zimní přípravy?

Marek Kulič: Začínáme tady, hrajeme Tipsport Cup a pak odjíždíme do Turecka. Vracíme se týden před začátkem sezony, aby to bylo připravené. Jsem rádi, že jedeme za teplem a kvalitními plochami. Čekají nás tam tři mezistátní utkání.

Objevily se spekulace o konci sportovního manažera Pavla Hoftycha. Je na nich něco pravdy?

David Trunda: 16. prosince hrajeme poslední utkání a v ten moment budeme oznamovat další věci. Tam se všechno dozvíte.

Sparta urvala výhru v Pardubicích. Fotbalovou ligu ochromila sněhová kalamita

Bude se vedení zabývat výsledky B týmu, který je v ČFL desátý?

David Trunda: Je to otázka, o které diskutujeme. Po posledním utkání v zimě na to budeme mít dostatek času. Výsledky v akademii jsou pro nás důležité, s koncepcí trenéra je potřeba, aby všichni táhli za jeden provaz. Je důležité, aby A tým fungoval směrem k B týmu a k mládeži. Budeme nad tím sedět, je to koncepční rozhodnutí.

Je možné, že by došlo na stadionu k výstavbě severní tribuny nebo k nějakým úpravám?

David Trunda: Na to není jednoduchá odpověď, máme v kanceláři model tribuny sever, který tam dodnes stojí. Je těžké navázat komunikaci s vlastníky. Byl by to samozřejmě sen. Bavíme se i s trenérem, jak zefektivnit plochy. Klub roste, počty dětí taky, požadavky A týmu i akademie jsou obrovské, takže řešíme možnosti, jak to rozšířit nebo hřiště otočit.

Marek Kulič: Potřebujete mít na trénink podobné podmínky jako má hlavní hřiště. Potřebuje se investovat aspoň do trojky. Vyhřívaní je sen, který asi nebude, ale je potřeba vyrovnat podmínky, aby se tam dalo trénovat. Řeší se i to, že by se jednička otočila a udělali se tam dva placy. Chceme to zdokonalit, chceme udělat plochy pro A tým i pro mládež, ale je to běh na dlouhou trať. Bez toho to ale nepůjde. Poslední měsíc je to katastrofa, trnete, že se někdo zraní. Na hlavní se jen tak nedostanete, abyste si to nezničili.

Marek Kulič se stal hlavním trenérem před touto sezonou. Koho tato myšlenka napadla?

David Trunda: Nápad primárně vznikl u pana prezidenta Dufka. Pak to bylo o komunikaci s panem Kuličem, jestli se najde společná řeč.

Obrazem: Prvoligoví fotbalisté Boleslavi místo zápasu trénovali

Přemýšlel o této nabídce?

Marek Kulič: Neváhal jsem ani chvilinku, je to čest. Když něco děláte, tak se chcete dostávat na nejvyšší mety. Kdybych to odmítl, už by ta šance nikdy nemusela přijít. Tak jsem na to kývl. Můžete trénovat B tým, ale taková šance vám nemusí být ani nabídnutá. Byl jsem za to moc rád.

Jak vnímá rozhovory s novináři jako trenér A týmu?

Marek Kulič: Jako hráč jsem média vyloženě nesnášel. Jak rozhovory po utkání, tak v týdnu. Dřív vám spíš volali telefonicky a strašně jsem se spálil, protože si to otočili, jak potřebovali. Měl jsem z toho pak problémy v klubu i v životě. Jako trenér je nesnáším stejně, ale musím k tomu takhle přistupovat. Na tiskovky chodím, beru to jako hotovou věc.

Kušej byl ze srazu reprezentace nervózní. Je to vrchol mé kariéry, říká

Jaké zažil Vasil Kušej přivítání při debutu v reprezentaci?

Vasil Kušej: Sraz jsem si užil, je to něco úplně jiného než v mládežnických reprezentacích. Je tam stoprocentní servis. Je tam speciální uvítací kolečko před prvním tréninkem, na kterém jsou všichni. Stoupnu si doprostřed, něco o sobě řeknu a to je všechno.

Co říká na los EURA?

Vasil Kušej: Los je docela příznivý. Měl jsem jedno přání – Němce nebo Španěly. Dostali jsme Portugalce. Skupina je pro nás hratelná, doufám, že se tam dostanu, a těšil bych se na zápas s Portugalskem, který se hraje v Lipsku. Doufám, že na turnaj odcestuje ještě Ronaldo, bylo by to zajímavé.