Skláři sice od 20. minuty vedli, když se při svém debutu v základní sestavě poprvé v lize trefil Emmer, jenže šest minut poté srovnal skóre Ladra. Tepličtí byli papírově silnějším Středočechům vyrovnaným soupeřem, opět ale pohořeli v koncovce. S blížícím se koncem utkání si více šancí vytvářeli hosté, kteří o své výhře rozhodli Maškem, jehož našel na zadní tyči pěkným centrem Kušej.

„Znovu jsme brutálně jsme chybovali. Říkám stále hráčům, ať si uvědomí, že hazardují se jménem klubu. Je to o osobní zodpovědnosti hráčů," povzdechl si trenér Teplice Zdenko Frťala. „Mohli jsme vést o dva góly, místo toho přišlo po chybě vyrovnání. Bolka byla k poražení, měli jsme střely na bránu, rohy, závary, ale když obrana chybuje, tak nemůžeme čekat dobrý výsledek."

Právě špatně hrající defenziva je největším aktuálním problémem Teplic. „Naše obrana je pomalá, soupeři už to vědí. Každý míč za obranu nám dělá problémy. Musíme to kompenzovat důrazem, soupeře to musí bolet. Bohužel to zatím bolí nás," řekl Frťala nekompromisně.

„Naše kvalita v defenzivě trpí odchodem Chaloupka a zraněním Knapíka. Možná jsme to podcenili, netušili jsme, že to bude takový problém," byl teplický trenér v neděli večer velmi upřímný.

Duel proti Mladé Boleslavi byl posledním před reprezentační přestávkou. Co se během ní bude na Stínadlech dít? „Možností je změna trenéra, nebo nějaká změna systému a tak podobně. Já z boje neutíkám, vždy jsem byl bojovníkem. Na druhou stranu se nechci držet zuby nehty, je to na vedení klubu."

Podle Frťaly je na hráčích vidět chuť bojovat s aktuálními nezdary, jenže kádru chybí potřebná kvalita. „Mohli bychom to změnit nějakými přestupy. Mysleli jsme si, že si pomůžeme angažování Havla, jenže zatím formu nemá. Další příchody? To se odvíjí od ekonomické situace klubu. A to je zase jiný problém."

FK Teplice – FK Mladá Boleslav 1:2 (1:1)

Branky: 20. Emmer – 26. Ladra, 85. Mašek. ŽK: Kričfaluši, Havelka, Trubač - Daniel Mareček, Langhamer. Rozhodčí: Nehasil – Hájek, Pečenka. Diváci: 3485

Teplice: Němeček - Kričfaluši, Havel, Mičevič (86. Čerepkai) – Labík (46. Harušťák), Lukáš Mareček, Radosta (76. Urbanec), Havelka - Gning, Horský (71. Vachoušek), Emmer (77. Trubač).

Mladá Boleslav: Trmal – Vydra, Král, Králik – Kostka, Sakala (76. Mašek), Langhamer (76. Suchý), Kadlec – Daniel Mareček (61. Matějovský) – Kušej (90. Pulkrab), Ladra (90. Jawo).