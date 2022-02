„Jednání probíhala nejméně dva měsíce a byla velice intenzivní. A to především u nás v klubu, jak s vedením i sportovním úsekem, tak se samotnými hráči. Rozhodnutí nebylo nahodilé a nejednalo se primárně o finanční kompenzaci,“ přiblížil zákulisí přestupů generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Fila i Jurásek přišli do Mladé Boleslavi až před aktuální sezonou. Ex-brněnský útočník Fila si za středočeský klub připsal dvacet startů v nejvyšší soutěži, z toho pět v základní sestavě, vstřelil čtyři góly. Levý obránce Jurásek přestoupil z Prostějova a za Boleslav si odbyl prvoligový debut. Během podzimu se v sestavě objevil patnáctkrát, z toho většinou od úvodních minut.

„Slavia je podle mě nejlepší klub v Česku. Je tady skvělé zázemí, fanoušci, všechno. Je to Slavia, jsem nadšený. V první řadě bych chtěl přesvědčit všechny lidi, že sem patřím, že to není omyl. Taky bych chtěl dosáhnout zisku titulu,“ podělil se jednadvacetiletý Jurásek o dojmy po podpisu smlouvy.

Podle informací z médií měla Boleslav vyinkasovat za přestupy částku převyšující padesát milionů korun. Kromě toho získala i zanedlouho devatenáctiletého Kryštofa Obadala.

Ten začínal s fotbalem v Uherském Brodu, ještě v žákovské kategorii ale zamířil do Slovácka a o tři roky později do Slavie. Loni byl už na cestě zpět na Slovácko, nakonec se ale do Edenu vrátil. V podzimní části nastupoval za třetiligovou rezervu, v prvním týmu se jednou objevil mezi náhradníky. Na prvoligový start tak dosud čeká.

Vedle šestinásobného dorosteneckého reprezentanta by vedení středočeského klubu rádo doplnilo prvoligový kádr ještě o další talentované borce. „Vytipované máme další hráče, z nichž někteří jsou v těchto dnech u nás již na testech,“ potvrdil David Trunda.