Boleslav mohl dvakrát poslat do vedení Kušej, ale v první šanci pálil jenom doprostřed branky do stojícího Bajzy. Největší šance úvodního dějství pak přišla v 37. minutě, když se z poloviny hřiště rozběhl opět Kušej, přičemž stopera Ševčíka zradil stehenní sval, a hostující forvard se tak řítil sám na gólmana Hradce. I z tohoto souboje ale vyšel jako vítěz brankář Votroků. Kušej skončil s hlavou v dlaních, zraněného Ševčíka nahradil Jakub Klíma.

A Vasil Kušej potřetí – tentokrát už ale pro Boleslav radostně. Z úvodního tlaku druhého poločasu vytěžili hosté Suchomelův centr, který propadl až na zadní tyč k volnému boleslavskému útočníkovi, který si připsal první gól v české nejvyšší soutěži. A mohlo jich být ještě více. Během druhého poločasu totiž dvaadvacetiletý útočník uháněl ještě dvakrát sám na gólmana, v obou případech vyšel ale ze souboje tváří v tvář slovenský brankář Hradce.

V dalších šancích pálil dvakrát Jawo vedle a Žitnému v zakončení nevyšel krok. Boleslav ale nakonec zahozené šance mrzet nemusely, neboť Hradec si ze závěrečného tlaku sice připsal první dvě střely na branku, ty ale Šeda dokázal v klidu vyřešit.

„Zasloužená výhra Boleslavi, byla většinu zápasu lepší. Snahu našim hráčům upřít nemohu, ale chyběla nám rozhodující kvalita ve finální fázi,“ zhodnotil porážku kouč domácího Hradce Miroslav Koubek. A pokračoval: „Máme hodně absencí vepředu a bylo to hodně vidět. Boleslav nerada hraje do uzavřené obrany a po inkasovaném gólu se utkání odšputovali, kdy my jsme museli hrát dopředu a oni mohli hrát do volného prostoru. Mohli jsme dostat ještě další góly a jenom díky brankáři jsme byli ve hře až dokonce.“

Jeho protějšek Pavel Hoftych se mohl radovat z první jarní výhry: „Narazili jsme na dobře organizovaný a důrazný tým, v čemž jsme se chtěli soupeři vyrovnat. To se nám myslím podařilo a k tomu jsme přidali herní kvalitu. Hodně šancí jsme ještě zahodili, ale hráče chválím za enormní vůli. V závěru jsme to uskákali. Pro nás je to důležitá výhra, po třech zápasech jsme měli jeden bod a už jsme se propadali tabulkou na místa, kde nechceme být.“

FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branky: 48. Kušej. Rozhodčí: Orel – Kotík, Bureš. ŽK: Kušej (MB). Diváci: 1079.

Hradec Králové: Bajza – Čihák, Ševčík (39. Klíma), Leibl – Gabriel, Rada (62. Trusa), Kodeš, Novotný (62. Kučera) – Smrž – Koubek (83. Dvořák), Kubala (62. Pudhorocký).

Mladá Boleslav: Šeda – Šimek, Karafiát. Suchý – Suchomel, Mareček (84. Škoda), Kubista, Matějovský (78. Žitný), Fulnek – Ladra (72. Skalák), Kušej (72. Jawo).