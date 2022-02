Fabián: Boleslav má kvalitu na skupinu o titul

Tomáš FabiánZdroj: Archiv1. Titul podle mě získá Slavia. Chytře zvýšili konkurenci v týmu a zároveň se jí podle předpokladů budou vracet do sestavy někteří marodi.

2. Od Mladé Boleslavi očekávám výkony a výsledky odpovídající jejímu kádru, což je určitě první šestka a skupina o titul. Tým až na malé výjimky zůstal pohromadě přes zimní přestávku a nemyslím si, že příprava výhradně v domácích podmínkách by jí měla nějak uškodit, spíše naopak. I v poháru očekávám úspěch Mladé Boleslavi. Kouč Karel Jarolím, zkušený a kvalitní kádr - toto spojení by mělo zaručovat slušnou výkonnost.

3. Konec jara bude určitě jako vždy zajímavý a dá se očekávat urputný boj na chvostu tabulky. Podle mě to tento rok budou mít těžké Teplice, Pardubice a Karviná. Můj lehkej “favorit” na přímý sestup jsou Teplice.

Jan Kysela.Zdroj: Deník1. Jelikož je tabulka nahoře vyrovnaná – Sparta, Plzeň, Slavia – očekávám boj až do posledního kola. Myslím však, že Slavia to opět vyhraje.

2. Doufám, že Mladá Boleslav udrží pozici v šestce. Na páté místo ztrácí deset bodů, což je velký rozdíl. I když zrovna pátá Ostrava přijede do Boleslavi hned na první zápas. Pokud by se klukům podařilo vyhrát, myslím, že by ji při dobré formě mohli šlapat na paty. Důležité ale především bude udržet za sebou ty tři týmy, které jsou o bod, či dva za nimi (Hradec Králové, České Budějovice, Liberec). Stěžejní bude, aby byl Mára Matějovský zdravotně v pořádku. Výkony Boleslavi jsou s ním v sestavě daleko lepší. Snad mu bude zdraví ještě sloužit a bude hrát v Boleslavi co nejdéle.

3. V otázce sestupu je asi jasná Karviná. Špatné výkony podávaly také Teplice. Třetí od konce Jablonec se podle mě zmátoří a půjde tabulkou nahoru.

