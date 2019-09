Jeho první trefa uchvátila všechny diváky, když po parádním sólu přes pět hráčů otevřel skóre. Trenérovi „Klokanů“ Martinu Haškovi připomněla jeho akce slavné sólo Argentince Diega Maradony z čtvrtfinále mistrovství světa 1986 v Mexiku proti Anglii.

„Po nádherné, neskutečné individuální akci Honzy Vodháněla jsme se dostali do vedení. To se jen tak nevidí. Kdo dneska přišel, hodně dlouho na to nezapomene, možná nikdy. Taky si pamatuju, když to Maradona v roce 1986 v Mexiku sám protáhl. Vidím to jako teď, když jsem se díval na přímý přenos. Nezapomněl jsem na to. Dneska ta akce od toho nebyla úplně daleko,“ řekl novinářům Hašek.

Vodháněl se premiérové branky dočkal v 26. utkání v soutěži. „První ligový gól je pro každého kluka splněný sen. V plánu to nebylo, nějak to vyplynulo ze situace. Na vápně jsem tam někoho chtěl hledat, ale nakonec jsme si to dal na pravou nohu, vystřelil a naštěstí to tam spadlo,“ popsal akci z 50. minuty odchovanec Mladé Boleslavi.





Tři body vystřelil Bohemians v 87. minutě poté, co mu Michael Ugwu po znamenité individuální akci posunul míč. „Jsem rád, že se to podařilo takhle vítězně, když jsme ten druhý gól udělali naprosto fantasticky. Ugwu udělal velkou práci a předložil mi to před skoro prázdnou bránu,“ prohlásil dvaadvacetiletý Vodháněl.



„Po druhém gólu se mi hlavou honilo to, že si nesmím sundat dres, protože to jsem udělal po prvním,“ dodal Vodháněl, který by tak po druhé žluté kartě musel předčasně odejít do šaten.



Bohemians triumfem nad Slovanem vyhráli třetí ze čtyř domácích ligových soubojů v sezoně. Přitom v uplynulém ročníku v 18 zápasech v lize zvítězili jen dvakrát.



„Možná jsme na sebe minulou sezonu vytvářeli zbtečný tlak před fanoušky. Teď jsme asi trošku uvolněnější. První tři body jsme získali hned v prvním zápase a to nám pomohlo. Teď domácí zápasy zvládáme jak výsledkově, tak i docela slušně herně. Otočili jsme utkání se Sigmou Olomouc z 0:2 na 3:2, což je super. Dneska se to opět povedlo,“ konstatoval Vodháněl, jenž má za sebou stáž v bundesligovém Dortmundu.