Na první gól v nové sezoně se čekalo téměř půl hodiny. Dočkali se domácí. Káčer ve vápně Boleslavi přiťukl míč Beauguelovi, který nekompromisně zavěsil. Vyrovnat mohl po rohu Ewertonu Milan Škoda, ale jeho hlavička minula cíl. Stejně tak si plzeňský brankář poradil se střelou Karafiáta.

Ve 36. minutě se domácí radovali podruhé. Po centru do vápna přišla série pokusů, včetně nůžek, ale míč se dostal až na zadní tyč, kde číhal skórující Řezník – 2:0. Domácí tak vstřelili góly ze dvou střel na branku a nikdo by po první půli neřekl, že tím to také skončilo.

Druhá půle totiž patřila Středočechům. Hned po jejím začátku dostal míč za obranu Viktorie Škoda, ale jeho lob skončil na břevně. Zajímavě pálil i Ewerton, ale gólman Hruška míč vytěsnil. Boleslavští se dočkali naděje v 62. minutě, kdy se po levé straně krásně uvolnil Ewerton a jeho centr uklidil ve skluzu do domácí brány Škoda – 2:1.

Hosté se tlačili za vyrovnáním. Další pokus Ewertona tečoval znovu Škoda, ale Hruška se štěstím míč vykopl. V závěru už se hostům nepodařilo dostat do vyložené šance, a tak odjeli ze západu Čech bez bodu.

Boleslavský trenér Karel Jarolím o nesehranosti kádru mluvit nechtěl: „Myslím, že v přípravě jsme prokázali, že o nesehranosti to není. Měl jsem výhrady hlavně k tomu, že jsme v obraně nedohrávali důsledně situace, z nichž Viktoria dala dva góly. Kromě toho domácí nic neměli, ale bohužel byli efektivní.“

Ve druhé půli se na hru Jarolímova celku dalo koukat. „O poločase jsme si řekli, že po první půli nemáme co ztratit. Věděli jsme, že když dáme kontaktní gól, tak Plzeň znervózní a nás to nakopne. Škoda břevna Milana Škody, když přehazoval gólmana. Tak brzký kontaktní gól by nám dával větší šance,“ litoval Jarolím a souhlasil s tím, že se mužstvu nedařily standardní situace: „Obzvlášť v prvním poločase jsme měli dobré pozice, ale naložili jsme s nimi trestuhodně.“

Příchozí Ewerton z Pardubic se ukázal ve velmi dobrém světle. „Bude pro nás důležitý hráč, což prokázal při naší vstřelené brance. Prosadil se individuálně přes dva hráče. Věřím, že se bude ještě zlepšovat,“ dodal na jeho adresu Karel Jarolím.

FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 2:1 (2:0)

Branky: 28. Beauguel, 36. Řezník – 62. Mil. Škoda. Rozhodčí: Berka. ŽK: Ndiaye – Karafiát, Suchý. Diváci: 4321.

Plzeň: A. Hruška – Řezník (67. Falta), Pernica, Brabec, Hybš – Kayamba (80. Ba Loua), P. Šulc (85. Hlavatý), Ndiaye, Káčer (85. Janošek), Mosquera – Beauguel (67. Chorý). Trenér Michal Bílek.

Mladá Boleslav: Šeda – D. Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler (85. Plechatý), Dancák, Matějovský (72. Smrž), Skalák (55. Fila), Ewerton, Ladra (85. Píchal), Milan Škoda. Trenér Karel Jarolím.