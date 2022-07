Teplice šly během prvního poločasu dvakrát do vedení, Boleslav dokázala dvakrát srovnat. A v případě obou celků šlo o podobné situace. Teplice se dvakrát prosadili po střele ze strany. Ve 12. minutě to bylo Hyčkovou zásluhou, ve 24. vracel po boleslavském vyrovnání hostům vedení Čerepkai. Domácí v obou případech vyrovnali z pokutového kopu. Ten ve 14. minutě proměnil Marek Matějovský, podruhé srovnával ve 38. minutě Tomáš Ladra.

„Je vidět, že jsem teď v plné přípravě, máme trošku unavené nohy,“ komentoval po odehraném prvním poločase průběh mače autor druhé mladoboleslavské branky. A dodal: „Pro diváka asi dobrý poločas, protože padly čtyři branky. Ale musíme zapracovat na defenzívě, protože jsme dostali dvě laciné branky.“

Ladrova slova si vzali jeho spoluhráči, kteří nastoupili do druhého poločasu s kompletně novou jedenáctkou, k srdci. Ve zbytku zápasu totiž brankář Polaček ani jednou neinkasoval. Naopak na druhé straně udeřilo ještě jednou a byla to lahůdková podívaná. Útočník Milan Škoda si skvěle zpracoval dlouhý míč, jedním dotekem se zbavil obránce a druhým vyslal do branky míč krásným obloučkem.

Utkání se hrálo přes poledne v úmorném vedru. „Na koupališti by bylo taky dobře, ale my máme to štěstí, že se můžeme živit fotbalem, a to vedro v létě k tomu holt patří. Navíc je to pro oba týmy dneska stejné,“ komentoval teplé klima posledních dní Tomáš Ladra.

Ten není podle svých slov intenzitou letní přípravy, první pod trenérem Hoftychem, nijak zvlášť překvapen: „Ondra Karafiát už ji absolvoval pod trenérem v Liberci, takže nás připravil na to, co nás bude v létě čekat.“ „Za trenéra Jarolíma jsme hodně běhali třeba kilometrové tratě, teď je to spíš o sprintech, stovky a dvoustovky,“ přiblížil fyzickou náplň tréninků boleslavský útočník.

„Je to škoda, protože jsem před tou brankou trefil tyč. Z protiútoku domácí skórovali. V samém závěru měl velkou šanci Trubač. Myslím, že by zápasu spíš slušela remíza, nebyl to od nás špatný zápas, diváci si přišli na své," shrnul střetnutí útočník Severočechů Matyáš Vachoušek, jemuž trenér Jiří Jarošík dal v ofenzivě šanci po boku Slováka Romana Čerepkaie. „Trenér dává šanci mladým klukům. Je jen na nás, jestli ji využijeme, nebo ne. S Romanem se mi hrálo dobře. Je stejně starý jako já, rozumíme si. Má velmi dobré zakončení, což potvrdil v přípravě dvěma brankami. I já bych chtěl už dát gól. Makám, dostávám se do šancí, tak doufám, že to tam brzy spadne," přeje si Vachoušek.

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 3:2 (2:2)

Branky: 14. Matějovský, 38. Ladra, 67. Škoda - 12. Hyčka, 24. Čerepkai. Rozhodčí: Petřík. ŽK: 0:0. Diváci: 150.

Boleslav I. poločas: Šeda - Pech, Suchý, Donát, Rolinek - Fulnek, Stránský, Mašek, Vaníček - Matějovský - Ladra. Boleslav II. poločas: Polaček - Látal, Šimek, Jahič, Karafiát - Skalák (67. Pech), Dancák, Darmovzal, Preisler - Škoda, Krobot.

Teplice: Mucha - Hyčka (67. Hora), Drame, Knapík (46. Kučera), Vondrášek (67. Chaloupek) - Urbanec, Mareček (67. Kodad), Křišťan (67. Čičovský), Trubač - Čerepkai (67. Jukl), Vachoušek (67. Procházka).