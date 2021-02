„Nebylo to jednoduché utkání. Olomouc je nebezpečná směrem dopředu, mají tam slušné fotbalisty a z těch zápasů, co jsme viděli, se nám to jenom potvrdilo. Bohužel jsme udělali dvě hloupé chyby při těch penaltových zákrocích, přestože jsme na to hráče upozorňovali,“ zhodnotil úterní remízový zápas Karel Jarolím.

Běžela sedmnáctá minuta a stoper Šimek ve vápně přistrčil Gonzáleze. Střih, osmdesátá první minuta a záložník Janošek sáhl v šestnáctce po Chytilovi. V obou případech následoval pokutový kop – ten první ještě Houska neproměnil, domácí gólman Diviš ho vychytal, ale na druhý pokus z puntíku už neměl nárok, Pablo González skóroval s velkým přehledem.

„Dejme tomu, že ta první byla v takové náběhové situaci, ale ta druhá, to byl naivní zákrok. Soupeři jsme z druhé penalty umožnili vyrovnat,“ láteřil Jarolím.

Domácí tým vedl od šestnácté minuty, kdy se po průnikovém pasu Škody prosadil Tomáš Ladra. Slušnou šanci měl i již zmiňovaný Škoda, přesto nebyl boleslavský kouč s prvním poločasem spokojený: „Co se týče naší hry, nebylo to tentokrát kdovíjak urovnané. Hlavně v prvním poločase jsme nezískávali odražené balony, tam byla Olomouc častěji u míče, podle toho to pak také vypadalo.“

Druhý poločas už se čtyřiašedesátiletému stratégovi pozdával víc. „Měli jsme to už lépe pokryté a měli jsme i pár šancí za stavu 1:0. Brankář po zákroku Hubníka reflexivně zasáhl na čáře, pak se Janošek místo střely pustil na vápně do slalomu,“ připomněl nadějné příležitosti svého týmu.

Kýženého druhého gólu ovšem Boleslav nedosáhla, naopak osm minut před koncem přišel onen osudový moment před domácí brankou, druhá penalta a vyrovnání. I přes obdržený gól si brankář Jakub Diviš vysloužil od trenéra pochvalu: „Není mu co vytknout, chytá spolehlivě. V jednom zápase chytit dvě penalty, to by byl husarský kousek. Zaplať pánbůh, že se mu povedla chytit aspoň jedna. Kdo ví, jak by se to vyvíjelo, kdyby Olomouc dala gól takhle brzy.“

Na závěr řekl Karel Jarolím i několik slov k nejčerstvější boleslavské akvizici, někdejší opoře Slavie Jaromíru Zmrhalovi, který se v úterý poprvé ukázal v dresu svého dočasného zaměstnavatele. „Jsem přesvědčený o tom, že bude schopný podávat i lepší výkony, nechci ale říct, že by vyloženě zklamal. Šel do hry za našeho vedení s tím, že je přímočarým hráčem. Věřili jsme, že by mohl být nebezpečný. Párkrát se tam dostal k nějakým situacím, něco se dalo vyřešit i líp. Pevně věřím, že máme dost času na tom popracovat, zabudovat ho do mužstva,“ prohlásil Jarolím na adresu nové posily.