Vstup do utkání zvládli lépe domácí, měli lepší pohyb, hráli s balonem a tlačili se dopředu. Hned v šesté minutě po otočce na vápně střílel těsně vedle Klíma, tím se ale Boleslav na dlouho vyčerpala, co se šancí týče.

Hosté ze Slovácka se do hry dostávali déle, ale postupně přebírali otěže hry do svých rukou a po půlhodině hry šli do vedení, zblízka prostřelil Šedu Václav Jurečka. První poločas tak ovládl moravský celek.

Krátce po návratu z kabin však domácí srovnali. Klíma byl faulován u rohu velkého vápna a z nařízené standardní situace se trefil Tomáš Ladra. Jeho parádní přímý kop proletěl nad zdí a skončil v síti, gólman Nemrava se natahoval marně.

Výtečným reflexivním zákrokem na brankové čáře se potom blýskl Šeda, který udržel remízový stav. Dvacet minut před koncem řádné hrací doby ale kapituloval podruhé, střídající Jan Kalabiška si na malém vápně našel Daníčkův centr a zblízka vrátil hostům vedení.

Boleslav měla nicméně velmi povedený závěr. Zakončení Klímy z vápna si ještě Nemrava pohlídal, ale v 84. minutě už kapituloval. Po centru z pravé strany prolétl balon brankovištěm a zadní tyč dobře zavřel Dominik Preisler, který se zblízka do odkryté branky nemohl mýlit. Následně se ještě sám na brankáře řítil Zmrhal, jenže jeho sólo Nemrava zneškodnil.

A protože branka nepadla ani ve čtyřminutovém nastavení, muselo se prodlužovat. V závěru prvního prodloužení si odpustek koupil Jaromír Zmrhal. Svou zahozenou šanci v závěru druhého poločasu napravil, když po centru z pravé strany hlavičkoval nejprve do břevna a z dorážky už zamířil přesně.

Po změně stran navíc uteklo jen pár minut a domácí Boleslav se radovala znova. V akci měl zase prsty Zmrhal, který po úniku na levé straně nahrál na Lukáše Budínského. Ten si balon rychle zpracoval a pohotově pálil do horního rohu branky.

Druhá inkasovaná branka v prodloužení už definitivně zlomila odpor hostů a utkání se potom víceméně jen dohrálo. Boleslav zapsala velmi sympatický výsledek, skalp letos velmi dobře hrajícího Slovácka je cenný. A cenný je i postup do čtvrtfinále, v němž se Jarolímův celek postaví Teplicím.

Na pohárové čtvrtfinále ale dojde řada až později. Nejbližším dalším utkáním pro Boleslav je ligové derby s Příbramí, které se odehraje příští neděli.

Karel Jarolím (FK Mladá Boleslav): „Řekl bych, že do zápasu jsme nevstoupili úplně špatně. Netrvalo ale dlouho a jako by na nás někdo hodil deku, neposlouchal nás balon, nebyli jsme schopní ho podržet, měli jsme laciné ztráty a situace jsme neřešili dobře. Navíc jsme soupeře pustili do vedení. V takovém duchu se dohrál první poločas. Nechci říct, že by v kabině byla bouřka, ale něco jsme si k tomu řekli. Myslím, že ve druhém poločase se obraz hry přeci jen změnil. Podařilo se nám srovnat, i když soupeř pak šel znovu do vedení. O to víc si cením, že jsme vyrovnali. Jarda Zmrhal měl šanci rozhodnout ještě před prodloužením, škoda. V prodloužení jsme byli důraznější v koncovce. Dostali jsme se do vedení a soupeři ubývaly síly, to byla voda na náš mlýn. Zhodnotili jsme to ještě pěknou čtvrtou brankou.“

FK Mladá Boleslav – 1. FC Slovácko 4:2 po prodl. (0:1)

Branky: 49. Ladra, 84. Preisler, 104. Zmrhal, 109. Budínský – 33. Jurečka, 72. Kalabiška. Rozhodčí: Matějček – Novák, Slavíček. Žluté karty: 57. Skalák (MBL), 94. Jiří Klíma (MBL) – 81. Kliment (SLO), 117. Daníček (SLO).

FK Mladá Boleslav: Šeda – Řezník (80. Škoda), Šimek (91. Jakub Klíma), Křapka, Preisler – Takács (44. Jirásek, 67. Budínský), Matějovský (C) – Skalák (67. Fulnek), Ladra, Zmrhal – Jiří Klíma (106. Douděra).

1.FC Slovácko: Nemrava – Reinberk (91. Kubala), Hofmann, Srubek, Divíšek (67. Kalabiška) – Havlík, Daníček (C) – Jurečka (67. Petržela), Sadílek, Navrátil (113. Polášek) – Cicilia (67. Kliment).