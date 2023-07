Říká se, že vítězný vstup do sezony je hodně důležitý. V Mladé Boleslavi si mohou odškrtnout položku "Splněno". První kolo nového ročníku FORTUNA:LIGY totiž Středočeši zvládli úspěšně, na domácím trávníku porazili Jablonec 3:1!

Mladá Boleslav na úvod nové sezony FORTUNA:LIGY doma porazila Jablonec 3:1. | Foto: Miloš Moc

Boleslavští chtějí napravit nepovedenou minulou sezonu, po níž skončili až na devátém místě. Ve městě škodovek se hodně posilovalo a fanoušci i experti teď tým nového kouče Marka Kuliče pasuje do role černého koně soutěže. Z posil se v základní sestavě objevili brankář Trmal, obránce Kostka, záložník Sakala a útočník Hilál, kterého po hodině hry vystřídal Pulkrab.

Na první gól sezony čekali fanoušci modrobílých barev pouze osm minut. Jawo pěkně našel Kušeje a ten nedal Hanušovi zblízka šanci. Ten si pak poradil se střelou Marečka, nejlepšího kanonýra boleslavské letní přípravy.

Do šaten se šlo za stavu 1:0 a hned po změně stran přišel moment, který bude aspirovat na gól sezony. Po domácím rohu se míč dostal až skoro na polovinu k volnému Kostkovi, který se napřáhl a nádhernou střelou z obrovské dálky míč poslal nechytatelně do šibenice!

Domácím to nalilo čerstvou krev do žil a vzápětí to mohlo být už o tři góly, Hilál ale střílel těsně vedle. To ale vadit nemuselo, o pár minut později si autoři první trefy prohodili role, Kušej centroval a Jawo střelou z voleje zvyšoval na 3:0!

I za tohoto stavu tempo hry nijak neupadlo a i Jablonečtí se snažili hrát aktivně. Vykřesali i jiskřičku naděje, když se v 75. minutě prosadil Elandi, ale to bylo ze strany hostů vše, domácí už si vedení pohlídali.

"Jablonec měl velmi dobrou přípravu a věděli jsme, že bude hrát ze zabezpečené obrany a chodit do protiútoků. Začátek byl nervózní z obou stran, ale naštěstí se nám podařilo brzy vstřelit branku. Ve druhé půli jsme dali nádherné góly, ten Kostkův byl něco fantastického. I Jawo to trefil skvěle, luxusně se do toho voleje položil. Měli jsme i další šance, kluci navíc pracovali výborně směrem dozadu a dovolím si tvrdit, že jsme Jablonec nepustili do žádné stoprocentní šance," těšilo po vítězné premiéře na boleslavské střídačce kouče Marka Kuliče.

Na jablonecké straně pochopitelně příliš mnoho spokojenosti nepanovalo. "Mladá Boleslav vyhrála zcela zaslouženě. Soupeř nás předčil agresivitou, přístupem, dynamikou, touhou po vítězství. Navíc dal dva krásné góly. Nevyšly nám vstupy do obou poločasů, srazila nás hlavně druhá branka. V závěru jsme se trochu nadechli, ale v útočné fázi to od nás bylo velice slabé. Nehrála nám křídla, chybělo nám víc zakončení," dodal po naopak prohrané premiéře na severu Čech kouč Radoslav Látal.

Mladá Boleslav - Jablonec 3:1 (1:0)

Branky: 8. Kušej, 47. Kostka, 57. Jawo - 75. Elandi. Rozhodčí: Orel - Vlček, Pečenka. ŽK: 81. Pulkrab - 55. Slávik. Diváků: 3431.

Boleslav: Trmal – Suchomel, Suchý, Karafiát, Kostka – Mareček (70. Ladra), Matějovský (71. Kubista), Sakala – Kušej (81. Mašek) – Hilál (58. Pulkrab), Jawo.

Jablonec: Hanuš – D. Souček (46. Elandi), Hurtado, Tekijaški, Slávik (78. Nykrín) – Pleštil (62. Schön), Kratochvíl, Považanec (84. Martinec), Čanturišvili – Chramosta (62. F. Souček), Drchal.