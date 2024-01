Kapitán Boleslavi rozdával v zápase zimní Tipsport ligy gólové bonbónky. Mezi střelci se objevila i nepříšliš tradiční jména.

Zimní Tipsport liga: FK Varnsdorf - FK Mladá Boleslav | Foto: Miloš Moc

Po remíze s Teplicemi si fotbalisté Mladé Boleslavi připsali do tabulky zimní Tipsport ligy první vítězství. V domácím zápase proti druholigovému Varnsdorfu, ve kterém byli v zápise vedeni jako hosté, zvítězili hladce 4:0.

A trefovali se veskrze netradiční střelci. První dva využili brilantně rozehrané standardky z kopačky Marka Matějovského. Ve 23. minutě usměrnil míč hlavou po kapitánově přímáku do sítě Martin Suchomel, v závěru poločasu pak podobně Matějovským rozehraný roh uklidil také hlavou vzrůstem nevelký mladíček Jan Buryán.

Kušej prodloužil v Boleslavi smlouvu. Nově ji má do roku 2026

Sám Matějovský mohl hned po změně stran posunout ukazatelem skóre potřetí, ale jeho chytrou střelu zastavilo břevno domácí branky. V 68. minutě Bolka udeřila potřetí a opět to bylo po standardce – to když míč po centru z levé strany propadl až na zadní tyč k Ladislavu Kodadovi. Až čtvrtý a také poslední gól hostů padl ze hry. Další průnikovou přihrávku do pokutového území uklidil do branky Solomon John.

Boleslav si tak připsala tři body do tabulky zimní ligy, kterou uzavře sobotním zápasem proti také druholigové Chrudimi.

FK Varnsdorf – FK Mladá Boleslav 0:4 (0:2)

Branky: 23. Suchomel, 40. Buryán, 68. Kodad, 74. John.