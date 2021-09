Obránce Dominik Plechatý, jenž v létě přišel do Mladé Boleslavi na hostování z pražské Sparty, se domluvil a přijal nabídku ze severočeského Liberce.

Dvaadvacetiletý defenzivní fotbalista Dominik Plechatý s prvoligovými zkušenostmi z pražské Sparty a severočeského Jablonce přišel do Mladé Boleslavi na začátku letošního července na dvouleté hostování. V průběhu července a srpna nastoupil v mladoboleslavském dresu do všech sedmi přípravných a do třech z šesti mistrovských utkání. V posledních dnech letního přestupního termínu však vyslyšel lákání ze severu Čech, kde se dohodl na ročním hostování. Dominik Plechatý si v české nejvyšší lize dosud připsal celkem 46 startů bez vstřeleného gólu. Mezinárodní zkušenosti má z devíti reprezentačních zápasů - hrál dvakrát za U20 a sedmkrát za U21.