/VIDEO, FOTO/ Jako obránce se v lize připomíná v průměru ani ne jedním gólem za sezonu. Při debutu v boleslavském dresu ale Dominik Kostka zazářil málo vídanou pumelicí. Hned zkraje druhého poločasu otevíracího utkání pojistil náskok Středočechů, kteří nakonec porazili Jablonec 3:1.

Mladá Boleslav na úvod nové sezony FORTUNA:LIGY doma porazila Jablonec 3:1. | Foto: Miloš Moc

Fanoušci na tribunách jen nevěřícně žasli, komentátoři byli u vytržení, spoluhráči spěchali s gratulacemi… Důvod? Dominik Kostka, jeden z letních noviců mladoboleslavské sestavy, si ve 47. minutě našel na kótě 32 metrů od brankové čáry odražený míč po rohovém kopu a skákavý balon napálil z první na bránu. Její strážce Hanuš za přesným projektilem plachtil marně.

„Něco neuvěřitelného, fantasticky trefené. Gól desetiletí,“ rozplýval se po utkání trenér vítězů a sám autor 88 ligových tref Marek Kulič.

Sedmadvacetiletý krajní zadák, který do Boleslavi zamířil v červnu po vypršení smlouvy v Pardubicích, se po utkání nad svým počinem jako by nevěřícně usmíval. „Takový gól mi tam padl po dlouhé době. Pomohl jsem tím na dva-nula, to si myslím nás uklidnilo. Jawi taky krásný třetí gól a měli jsme utkání tak nějak pod kontrolou,“ neskrýval maximální spokojenost odchovanec pražských Bohemians.

Důležitá výhra na úvod sezony! Boleslav doma přestřílela Jablonec

Podle autora jedné z hlavních ozdob úvodního kola nového ročníku FORTUNA:LIGY byl před kopem klíčový dostatek času. „Jako první jsem si zkontroloval, jestli mi někdo nabíhá za obranu. První myšlenku jsem měl lobnout to do vápna. Nikdo se nepohnul, viděl jsem, že všichni vystupují. Balon skákal, takže bych jej musel zpracovávat, což by bylo riskantní. Řekl jsem si, že to zkusím a napálím to. Soustředil jsem se, abych to trefil přímým nártem, a povedlo se,“ vylíčil.

Sotva po deseti minutách pak modří Severočechy po spolupráci Kušej – Jawo dorazili potřetí. A také volej gambijského útočníka stál za to. Tentokrát ale zůstal ve stínu nakonec vítězné trefy…