Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli první jarní zápas před domácím publikem 1:3 s Baníkem Ostrava, když všechny góly padly už v prvním poločase.

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava | Foto: Jiří Koros

Jestliže fotbalisté Baníku čekali na svůj první jarní gól do třetího zápasu, tak ten nakonec stál opravdu za to. Tomáš Rigo se v 17. minutě opřel na pětadvaceti metrech do míče a ten zaletěl přes přední tyčku až do branky boleslavského gólmana Matouše Trmala.

Mladá Boleslav, která se v lize poprvé představila pod novým trenérským štábem před domácím publikem, ale stihla záhy vyrovnat. Pulkrab našel ve vápně Fulneka, jež se dokázal otočit kolem obránce a střelou na zadní tyčku vyrovnat.

Závěr poločase ale patřil jasně Baníku. Nejprve Adediran otřel svou střelu o stehno stopera Krále a na teč už nestačil domácí brankář zareagovat. Mladý stoper Boleslavi si tak připsal i ve svém druhém ligovém zápase smolnou teč u gólu soupeře. Za chvíli bylo s domácími barvami ještě hůř. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu ztratil míč Kušej a na konci rychlého kontru byl přesný oblouček ex-boleslavského Brazilce Ewertona. Hosté tak šli do kabin s příznivým skóre 3:1.

Domácí kouč Holoubek udělal do druhého poločasu hned tři změny v sestavě a na hřiště poslal Hilála, Matějovského a Solomona, ale výsledek se už do konce zápasu nezměnil. Boleslav sice měla herní převahu, vyložené šance ale počítal na druhé straně Baník. Dvakrát neuspěl Rusnák a jednou Šín. Hosty to ale nakonec mrzet nemuselo, protože i za výhru 3:1 vezou z Boleslavi tři body.

„Škoda, že jsme dostali tři góly ze situací, které jsme mohli vyřešit lépe. Hlavně ten třetí gól do šatny byl hodně zbytečný,“ zhodnotil zápas autor jediné boleslavské branky Jakub Fulnek.

„Ve druhém poločase jsme se s tím snažili něco udělat, ale nic moc nám nevycházelo, neměli jsme asi ani žádnou velkou šanci. Naopak Baník byl ještě nebezpečný. Nepodali jsme tentokrát doma dobrý výkon,“ dodal Fulnek.

„Zápas bych rozdělil na dva poločasy. Od začátku na nás bylo vidět, že chceme vstřelit branku, nakonec jsme se prosadili třikrát. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát víc z bloku, soupeř už se k žádné výrazné šanci nedostal. Musím pochválit tým, že pracoval od první do poslední minuty,“ zhodnotil za hosty zápas kouč Pavel Hapal.

„Utkání se nám nepovedlo, soupeř vyhrál zaslouženě. My se musíme z výsledku oklepat a připravit se dobře na další zápas,“ dodal krátce domácí kouč David Holoubek.

FK Mladá Boleslav – Baník Ostrava 1:3 (1:3)

Branky: 28. Fulnek – 17. Rigo, 42. Adediran, 45.+3 Ewerton. Rozhodčí: Starý. ŽK: Pulkrab, Hilál – Blažek, Juroška. Diváci: 3829.

Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Král (84. Žitný), Fulnek – Kubista (46. Solomon), Karafiát – Ladra (64. Jawo), Mareček (46. Matějovský), Kušej – Pulkrab (46. Hilál).

Ostrava: Letáček – Juroška (68. Ndefe), Blažek, Lischka, Kpozo – Boula, Rigo (90.+2 Mišković) – Šín, Buchta (74. Rusnák), Ewerton – Adediran (90.+2 Šehić).