Zápas Boleslavi a Slovácka zůstal z programu osmifinále jako jediný neodehraný, protože týmem z Uherského Hradiště se po utkání se Slavií v poslední únorový den prohnala nákaza koronavirem. Slovácko tak čekala třítýdenní karanténa, do akce se zase zapojili nedělním utkáním proti Baníku.

V domácím prostředí dokázali Ostravu přetlačit 2:1, byť to pro tým po dlouhé pauze byl velice náročný úkol. O to cennější byly ale získané tři body. „Uhráli jsme to vůlí, týmovostí a srdcem. Musím před týmem smeknout, ukázal se jeho charakter, to vnímám jako nejvíc a moc si toho cením,“ chválil své svěřence kouč Martin Svědík.

Jeho tým prožívá celkově velmi vyvedený ročník. V tabulce první ligy mu patří čtvrtá příčka, a pokud zvládne vyhrát jedno utkání, které má k dobru na třetí Jablonec, posune se právě před Severočechy na bronzovou příčku.

Boleslav je na tom v tomto směru hůř, i přes jarní zlepšení je stále nebezpečně blízko bojům o udržení příslušnosti mezi elitou. V posledním utkání soubor kouče Karla Jarolíma uhrál minulý pátek remízu 2:2 v pražském Ďolíčku, kde ho přivítal nováček z Pardubic.

V pohárovém pavouku mají za sebou oba soupeři velmi podobnou cestu. V prvním kole přešli přes soupeře ze třetí ligy – Slovácko postoupilo přes Vyškov kontumačně, Boleslav vyhrála nad Hostouní 1:0 brankou Drchala.

Ve druhém kole čekaly pro změnu druholigové celky. Slovácko rozstřílelo Prostějov 6:0, Boleslav přetlačila Chrudim až v penaltovém rozstřelu poté, co zápas skončil remízou 1:1. Rozhodla až sedmá série kopů, kdy chrudimský Dostálek trefil břevno a Douděra vystřelil postup Bolky.

Boleslav a Slovácko už se spolu v této sezoně jednou utkaly – ligové utkání hrané 23. prosince zvládli lépe hosté, kteří si z boleslavského stadionu odvezli předčasný dáreček v podobě tří bodů za výhru 3:2.

Úspěch svého týmu připomněl záložník hostů Václav Jurečka, jeden ze střelců v onom předvánočním střetnutí: „Určitě jedeme do Mladé Boleslavi s touhou postoupit do čtvrtfinále, ale rozhodně nás tam nečeká nic jednoduchého. V lize jsme tam před Vánocemi vyhráli, ale očekávám, že to bude jiné utkání.“

V jiný průběh budou rozhodně doufat i domácí. Trenér Karel Jarolím sice nemůže počítat se zraněným brankářem Divišem nebo reprezentanty Malínským a Drchalem, přesto je před utkáním odhodlaný dovést svůj tým k postupu.

„Pohárové střetnutí vnímáme stejně vážně a zodpovědně jako každý jiný ligový duel a chceme proti aktuálně přednímu týmu ligového pořadí uspět,“ prohlásil kouč domácího manšaftu. Osmifinálová bitva začne na trávníku Lokotrans Arény v pátek ve 14:30.